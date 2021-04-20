Главные страхи россиян в 2021 году – митинги, а также действия полиции и судов

По данным «Национального индекса тревожностей», больше всего россиян в 2021 году беспокоят действия силовиков и судов в связи с акциями протеста, а также возможные потрясения из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

Об исследовании, подготовленном Компанией развития общественных связей (КРОС), рассказал «Коммерсантъ».

«Национальный индекс тревожностей» выявляет и составляет рейтинг беспокоящих тем на основе анализа новостей в СМИ и наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях, а также их соотношения.

Согласно выводам экспертов, тему действий полиции и судов в свете протестных акций в соцсетях обсуждали в 7,7 раза активнее, чем в СМИ. На втором месте по числу упоминаний оказался страх перед «нашествием волков» (обсуждалась в 5,9 раза активнее), он стал актуален в регионах: Архангельской, Омской, Нижегородской, Смоленской, Псковской, Московской, Кировской областях, Республике Коми, Карелии, Бурятии и других. На третьей строчке оказалась угроза «революции и потрясений» из-за ситуации вокруг Алексея Навального (в 3,7 раза).

Аналитики отмечают всплеск негативных высказываний в социальных сетях в адрес правоохранительных органов и судов, а также опасения людей, что акции протестов направлены на «дестабилизацию обстановки», которая способна привести к массовыми беспорядками, подрыву конституционного строя и «цветной революции». Чаще всего об этом говорили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области.

По мнению директора по аналитике КРОС Андрея Лебедева, подавляющая часть общества не хочет революций и потрясений, поскольку боится их последствий. «В то же время то, как действуют правоохранительные органы и какие решения принимают суды, людям тоже не очень нравится», – констатировал эксперт. По его словам, даже люди, несогласные с протестующими, «примеряют происходящее на себя и испытывают тревогу и за собственную безопасность».

Специалисты также заявили о волнении россиян из-за продолжающейся пандемии коронавируса и страхом перед началом войны из-за ситуации на Украине.

Напомним, в начале прошлого года главными страхами россиян, как выявил тот же «Национальный индекс тревожностей», стали плохая медицина и изменение климата.

Ранее МВД призвало избегать мест проведения митингов, не уточняя, где они пройдут.