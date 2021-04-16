Виктор Шендерович рассказал, как события на Донбассе связаны с Алексеем Навальным

Массовое передвижение российский войск к украинским границам и жесткая риторика Москвы в отношениях с западным миром фактически перевернули российскую политическую повестку, отодвинув все разговоры об оппозиционере Алексее Навальном, который столкнулся в колонии с огромным количеством проблем, на второй план. Такое мнение озвучил известный журналист и публицист Виктор Шендерович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам эксперта, Кремлю удалось тактически перевернуть ситуацию, убрав тему Навального из актуальной информационной повестки. Впрочем, убежден он, добиться этого властям удалось путем не самых лучших действий, поскольку им пришлось предложить Западу новую, куда более серьезную угрозу, на фоне которой любые проблемы отдельно взятого российского оппозиционера меркнут.