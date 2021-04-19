МВД призвало избегать мест проведения митингов. Но не сказало, где они пройдут

Пресс-служба Министерства внутренних дел опубликовала сообщение, в котором призвала россиян не участвовать в протестных акциях оппозиции в поддержку Алексея Навального*. Они отмечают, что в стране продолжают действовать антиковидные требования, а акции, запланированные в ряде регионов, не согласованы с местными властями.

В своем релизе ведомство также просит граждан воздержаться от посещения от «площадей и улиц», на которых организаторами запланировано проведение массовых мероприятий, а также предостеречь несовершеннолетних детей от участия в митингах: «В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка», — объясняют в МВД.

Впрочем, каким образом жители городов должны понять, где и когда будут проходить эти акции, которые, по мнению правоохранителей, создают угрозу их «здоровью и безопасности», остается загадкой. В сообщении МВД этой информации нет. Согласно требованию закона Sobesednik.ru также не может разглашать информацию о дате, времени и месте проведения несогласованных акций.

Тем временем МВД обещают «не допустить дестабилизации обстановки» на мероприятиях.

Напомним, накануне команда оппозиционного политика Алексея Навального анонсировала протестные акции по всей России. Они решили не дожидаться до сбора 500 тысяч регистраций (на тот момент их было порядка 450 тысяч) в связи с ухудшающимся состоянием здоровья Навального и попытками властей признать его структуры экстремистскими организациями.

*Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в несанкционированных акциях протеста.