"Возвращаемся в сталинские времена": политолог оценил послание Путина

Российский президент Владимир Путин, наконец, огласил послание Федеральному собранию. Разделив свой спич на несколько отдельных частей, самой эмоциональной из них глава российского государства сделал ту, которая касается отношений с Западом и внешней политики. Причем в этом контексте риторика Владимира Владимировича выглядела со стороны жесткой, насыщенной конкретными тезисами и прямыми предупреждениями для «западных партнеров» с предложением не переступать «красную линию».

Однако, как отметил политолог Андрей Колесников в эфире RTVI, высказывания президента России в рамках послания больше напоминают риторику середины минувшего столетия и возврат к сталинским временам. Отдельное внимание эксперт уделил заявлениям по белорусской проблематике, заподозрив, что заявления о покушении на Лукашенко и арест литературоведов могли быть специально организованы аккурат перед оглашением послания.

«Больше всего в послании Путина меня зацепила фраза, что вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие табаки. Шерхан, естественно – это США, а мелкие табаки – все остальные, тут можно фантазировать сколько угодно: Украина, некоторые страны Восточной Европы, а также, возможно, страны Европейского союза. Это риторика пятидесятых годов – мы возвращаемся далеко назад, в сталинские времена.

Безусловно, ощущение такое, что арест белорусских адвокатов и пушкинистов был сделан специально к посланию, чтобы просто было, что сказать. Теперь у нас Лукашенко является жертвой – человеком, которого могли убить. Завтра Путин и Лукашенко встречаются, и там будет сказано очень много теплых слов. Путин отметил, что в случае «государственного переворота в Беларуси пострадало бы много людей», но мне кажется, что пострадало много людей в результате жестокого подавления протестов в этой стране.

В остальном, конечно, все хорошо: сами будем определять «красные линии» и соответствующим образом на это все отвечать, партхоз актив, с вниманием к деталям, к городам. Парламентариям, «вдохновившимся» выступлением Путина, теперь будет, чем заняться», – отметил Колесников.