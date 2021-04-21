"В этой стране нет ни права, ни закона": Звягинцев поддержал Навального

Один из самых именитых российских режиссеров Андрей Звягинцев выступил перед зрителями в Новосибирске с речью, посвященной лидеру российской оппозиции Алексею Навальному и его борьбе с режимом Владимира Путина, который, по мнению художника, самоустранился, когда к нему за помощью обратился «вообще весь свет».

«Для меня совершенно очевидно, что в этой стране нет ни права, ни закона, ничего нет, опереться ни на что нельзя,

— приводит слова режиссера "Тайга.инфо". — Меня обескураживает нынешнее состояние невероятно, потому что я не понимаю, какой нужен инструментарий, что ты можешь противопоставить этому катку? Он укатывает насмерть в прямом смысле слова человека, который сейчас за всех нас горит в этом пламени».

Звягинцев сравнивает происходящее с советским фильмом «Убить дракона» Марка Захарова, в котором рыцарь по имени Ланселот спасает город от многоликого Дракона. Это сравнение стало возникать в россйиских соцсетях довольно часто ещё когда Навальный только заявил о своем возращении в Россию. Не так давно отсылку к этому фильму для описания сложившейся в РФ действительности использовал и депутат петербургского Заксобрания Максим Резник.

«Ланселот [подразумевается Навальный, — ред.] вошел в пасть к дракону. И это чарующее зрелище, оно восхищает, потому что отваги этому человеку не занимать. Но он выбрал, конечно, такой путь совершенно осознанно, он горит как факел, это ясно», — делится своими размышлениями Звягинцев. Он также задается вопросом, как должны реагировать на это другие люди: молча наблюдать за «поединком, который даже поединком не назовешь» или что-то делать. Сперва режиссер не может найти на него ответ, но затем добавляет, что был восхищен новостью о голодовке солидарности с Навальным, которую объявил бывший профессор МГУ и Высшей школы экономики Николай Формозов:

«Здесь нужно только действие, потому что говорить об этом уже абсолютно бессмысленно».

Режиссер поражается и реакцией на это и на многочисленные просьбы предоставить Навальному медицинскую помощь, которые направлены в адрес президента России Владимира Путина и на которые глава государства совершенно никак не реагирует: «Он игнорирует голос вообще всего света, хотя народ уже кричит об этом». По ощущениям Звягинцева, в этот момент в России как-будто «отсутствует государство» и его глава, который «поклялся быть гарантом жизни и достоинства граждан».

Адрей Звягинцев — автор таких картин как «Левиафан» и «Нелюбовь», лауреат Венецианского и Канского фестивалей. Его фильмы дважды были номинированы на премию «Оскар».