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Новости дня

19 апреля, понедельник

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[17:15]Олег Дерипаска отредактировал пост про бедность в РФ и похвалил в нем Путина
[15:58]Место Меркель может занять жесткий критик Кремля и "Северного потока-2"
[15:14]NASA впервые в истории человечества запустили вертолет на другой планете
[14:31]Песков "не готов принять на веру" данные о критическом состоянии Навального
[13:56]МВД призвало избегать мест проведения митингов. Но не сказало, где они пройдут
[13:13]Мосгорсуд принял иск прокуратуры о признании структур Навального экстремистскими
[12:23]Навального отправят в больницу в колонии. ФСИН: Его состояние "удовлетворительное"
[11:44]"Победы на бумаге". 80% россиян получают ниже прожиточного минимума – Дерипаска
[11:04]"Росатому" запретят строить АЭС в Чехии из-за скандала со спецоперацией ГРУ
[10:23]В Турции опровергли новость об одобрении местного производства "Спутника V"
[10:00]Россияне попросили "Врачей без границ" помочь Навальному
[09:23]Лишь 8% понимают, как устроена пенсия. 51% пробовали, но не смогли разобраться
[08:37]Скандал в Чехии, "убийство" Лукашенко, нелечение Навального. Главное к 19 апреля

18 апреля, воскресенье

[18:02]США предупредили о последствиях для России в случае смерти Навального
[17:25]Региональные депутаты потребовали допустить врачей к Навальному
[16:31]Россия выйдет из проекта МКС и создаст свою национальную станцию к 2025 году
[15:48]Сторонники Навального анонсировали новые митинги по всей стране в его поддержку
[14:50]Папа Римский призвал остановить военную активность на востоке Украины
[14:39]ВОЗ: в мире растут заболеваемость и смерть от коронавируса, ситуация тревожная
[12:46]Мясников назвал продукт необходимый переболевшим Covid-19 для восстановления
[12:16]В Праге задержали хулиганов, обливших кетчупом стены посольства России
[11:38]15% россиян поддержали идею бессрочного масочного режима в общественных местах
[11:03]Врач предупредил об опасности приема лекарств без назначения специалиста
[10:15]Чехия объявила в розыск граждан России Петрова и Боширова

17 апреля, суббота

[17:51]Сенатор и депутаты пришли на первый в этом году митинг в поддержку Фургала
[17:05]Реаниматолог об анализах Навального: Без лечения "умрет в течение нескольких дней"
[16:28]В Воронеже испугались, услышав в ночи звуки бомбежки. Оказалось, это лишь учения
[15:55]На активиста завели уголовное дело за надпись на маске "Путина – в отставку!"
[15:18]Российские туроператоры потеряли от 5 млрд на решении властей закрыть Турцию
[14:43]"Нацизм не в моде": Миронов призвал "брать за шкирку и выбрасывать" мигрантов
[13:54]Сервис рассылок заявил, что утечка данных ФБК* произошла не на его стороне
[13:22]Украина назвала задержание их консула ФСБ "грубой провокацией". Будет ответ
[12:33]МВД возбудило на Моргенштерна дело о пропаганде наркотиков по доносу экс-депутата ЛДПР
[12:04]Ночные заморозки, дожди, днем +10: Вильфанд предупредил о похолодании в Москве
[12:03]Власти Украины просят не создавать народных формирований из-за пропаганды РФ
[11:21]Движение на Варшавском шоссе Москвы, затрудненное из-за ДТП с 9 авто, восстановлено
[11:16]Названы вакансии с зарплатами более 500 тысяч рублей
[11:06]Консул Украины задержан "с поличным", при получении данных "закрытого характера"
[10:43]Врачи, писатели и актеры за Навального, Макрон перешел на мову. Главное к 17 апреля

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NASA впервые в истории человечества запустили вертолет на другой планете

Общество
15:14, 19 апреля 2021

NASA впервые в истории человечества запустили вертолет на другой планете
Фото: Twitter
Фото: Twitter

NASA опубликовало первые снимки вертолета Ingenuity, которому первому за всю историю освоения космоса удалось подняться в «воздух» на другой планете — на Марсе. Пока он взлетелел всего на 30 секунд, успешно опустившись, но это лишь начало: скоро планируется начать длительные полеты над кратером Езеро.

Фото: NASA

«Это случилось. Сегодня наш вертолет доказал, что управляемый полет с двигателем на поверхности другой планеты возможен. Требуется немного изобретательности, настойчивости и силы духа, чтобы воплотить эту возможность в реальность», — пишет пресс-служба NASA в своем официальном аккаунте в Twitter.

Беспилотник весит 1,8 килограмма, трудность его полета заключалась в том, что гравитация на Марсе в три раза меньше земной, а атмосфера там менее плотная. 

Ключевой целью миссии марсохода Perseverance, приземлившегося вместе с беспилотником, является астробиология, которая занимается, в частности, поиском признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат в прошлом. Это будет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли). При этом Ingenuity служит исключительно для визуализации.

Теги: #Космос

Рубрика: Общество

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