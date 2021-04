NASA впервые в истории человечества запустили вертолет на другой планете

NASA опубликовало первые снимки вертолета Ingenuity, которому первому за всю историю освоения космоса удалось подняться в «воздух» на другой планете — на Марсе. Пока он взлетелел всего на 30 секунд, успешно опустившись, но это лишь начало: скоро планируется начать длительные полеты над кратером Езеро.

«Это случилось. Сегодня наш вертолет доказал, что управляемый полет с двигателем на поверхности другой планеты возможен. Требуется немного изобретательности, настойчивости и силы духа, чтобы воплотить эту возможность в реальность», — пишет пресс-служба NASA в своем официальном аккаунте в Twitter.

Беспилотник весит 1,8 килограмма, трудность его полета заключалась в том, что гравитация на Марсе в три раза меньше земной, а атмосфера там менее плотная.

"Wow!"



The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs