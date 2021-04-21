Путин пообещал к сентябрю единовременную выплату по 10 тысяч на каждого школьника

Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что предоставление государственных услуг будет производиться в режиме «единого окна», то есть без бесконечной беготни за справками. Он заверил, что это удастся сделать уже через три года. В частности, он обратил внимание на проблему выплаты алиментов.

При этом глава государства отметил, что власти не намерены доводить ситуацию с «заморозкой» цен до пособия советских времен, когда на полках магазинов не было продуктов: этого не произойдет и не надо здесь «наводить тень на плетень», считает Путин.

Сказал президент и о необходимости помощи семьям с детьми, в частности, матерям и отцам-одиночкам. По 5650 рублей в месяц Путин обещал выплачивать на детей от восьми до 16 лет, растущих в неполной семье. Также по 6350 рублей в месяц он пообещал беременным женщинам с низким уровнем дохода. Другим социальным обязательством он призвал обеспечить 100% от заработка по больничным по уходу за детьми.

По 10 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты должны получить на всех школьников и поступающих в первые классы. Средства будут перечислены в августе, чтобы родители могли подготовить детей к школе, пообещал Путин.