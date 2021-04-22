ПАСЕ сочла арест Навального незаконным. Россия отказывается выполнять её решение

Абсолютное большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за принятие резолюции по Алексею Навальному. Задержание и арест лидера российской оппозиции в рамках дела «Ив Роше» признали незаконным и нарушающим решение Европейского суда по правам человека, а как следствие и Европейскую конвенцию по правам человека: по мнению депутатов ПАСЕ, политика осудили по делу, в котором нет никакого состава преступления, а решение российского суда признать его вину ни на что не влияет. Впрочем, российская делегация в ПАСЕ заявляет, что Россия не намерена выполнять требования структур Совета Европы, которые ей не близки.

«ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному. Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении Навального, ни какие-либо другие резолюции, если они приняты в отсутствие нашей делегации, противоречат нашей Конституции или решению российского суда», — пишет в своем Telegram-канале депутат Госдумы и член делегации России в ПАСЕ Петр Толстой.

Он также сообщает, что Навальный якобы был «осужден за мошенничество» и что он вовсе не политический заключенный.

Впрочем, с последним утверждением практически никто не спорит. Дело «Ив Роше», из-за которого Навальный сейчас находится в колонии, действительно формально связано с финансами (хотя многие правозащитники признают тем не менее Навального политзаключённым), а непосредственно «политических» статей в УК РФ на сегодняшний день нет. Тем не менее, решение российского суда было обжаловано защитой Навального в Страсбурге несколько лет назад. Тогда ЕСПЧ постановил, что оно нарушает статью 7 Европейской конвенции по правам человека — это значит, что европейский суд не нашел в приписываемом Навальному деянии, за которое его судили, состава преступления (основываясь на национальном законодательстве). ЕСПЧ не имеет полномочий отменять решения национальных судов — в итоге он лишь постановил, что российский суд должен пересмотреть свой вердикт с учетом выявленных нарушений. После этого Верховный суд РФ пересмотрел его, но даже учтя, что деяние, за которое судят Навального, не является преступлением, признал вину политика.

Изучив процесс, Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека пришел к выводу, с которым соглашается вся Ассамблея, что в случае, когда в деле нарушается статья 7 Конвенции, после пересмотра дела подсудимый не может быть признан виновным, так как он по сути не сделал ничего противозаконного.

Таким образом, дальнейшее задержание и арест Навального, как считает ПАСЕ, не имеют законной силы. Кроме того, депутаты отмечают, что Россия должна была исполнить временное решение ЕСПЧ (обеспечительную меру) и освободить его на время разбирательства в связи с угрозой жизни. Ранее Комитет министров Совета Европы уже признал, что Россия это решение не исполнила.

В резолюции ПАСЕ также выражается озабоченность условиями содержания Навального, которые, возможно, нарушают его права. Чтобы проверить это опасение, организация приглашает Комитет по предупреждению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания посетить Навального и призывает российскую делегацию к сотрудничеству.

Как писал Sobesednik.ru, четыре спецдокладчика ООН по разным темам ранее заявили, что Навальный осужден незаконно, его пребывание в колонии сопровождается бесчеловечным отношением, а жизни оппозиционера угрожает «серьезная опасность» — чтобы спасти его, необходима немедленная медицинская эвакуация из России.

Отметим, что Россия самостоятельно взяла на себя обязательства по выполнению требований структур Совета Европы. Москва также формально признала, что вопрос нарушения прав человека является наднациональным и не входит в число суверенных вопросов отдельных государств.