Леонид Волков: Чем пахнет "Ив Роше"?

Компания «Ив Роше» заказала фирме «Главподписка» Олега Навального коммерческие перевозки грузов из Ярославля в Москву. «Главподписка» возила грузы с 2008 по 2012 год, и все были довольны. Но в 2012 году гендиректора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру вызывают в Следственный комитет и заставляют написать обращение о том, что компании «возможно, был причинен ущерб».

После этого финансовый директор «Ив Роше Восток» Кристиан Мельник проводит аудит, который показывает, что сотрудничество с «Главподпиской» было для компании выгодным. Но «экспертам» Следственного комитета было виднее.

Без заявления о преступлении от компании признают «Ив Роше Восток» потерпевшей и возбуждают уголовное дело о том, что «Главподписка» якобы возила грузы «по завышенной цене» (по мнению следователей!) и, следовательно, имело место мошенничество. То есть «Ив Роше Восток» считает, что ущерба не было, но следователь знает лучше!

В 2017 году, когда ЕСПЧ будет выносить решение по делу «Ив Роше», у судей от этого полезут глаза на лоб и они отдельно укажут в решении, что братья Навальные не только были лишены права на справедливый суд, но и были наказаны за действия, которые не подпадают под УК РФ.

Ну вот и всё: 30 декабря 2014 года суд приговаривает Олега к 3,5 годам лишения свободы, а Алексея (просто за то, что был акционером «Главподписки»; в бизнесе Олега он не участвовал никак) – к 3,5 годам условно.

Леонид Волков // Фото: Global Look Press

Когда в 2017 году ЕСПЧ признает приговор незаконным (потому что братьев Навальных приговорили за действия, которые являются нормальной коммерческой деятельностью), Россия признает решение ЕСПЧ и выплатит им крупные компенсации, но... «забудет» отправить дело на пересмотр.

Ну, хорошо, но ведь сейчас 2021 год, скажете вы. Даже эти 3,5 года давно прошли... Дело в том, что его условный срок был установлен с испытательным сроком на пять лет, а потом еще годик просто так накинули, итого вышло шесть лет.

В течение этих шести лет ФСИН не раз обращалась в суд с требованием заменить условный срок на реальный, но каждый раз получала отказы. (У Путина был, как мы теперь знаем, иной план решения проблемы «Навальный» – план, связанный с «Новичком».) Условный срок просто все время висел над Алексеем, это был такой шантаж.

Леонид Волков, глава штабов Навального

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Материал вышел в издании «Собеседник» №05-2021 под заголовком «Чем пахнет "Ив Роше"?».