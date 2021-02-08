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"Все только начинается": ближайший соратник Навального рассказал о "плане действий" оппозиции

Общество
14:20, 08 февраля 2021

"Все только начинается": ближайший соратник Навального рассказал о "плане действий" оппозиции
Алексей Навальный // Global Look Press
Алексей Навальный // Global Look Press

История известного российского оппозиционера Алексея Навального на стыке 2020-2021 годов приобрела совершенно немыслимую динамику, которую мало кто ожидал даже после очень громкой истории с отравлением и эвакуацией в состоянии комы в Германию.

Как бы там ни было, но еще до возвращения Алексея Анатольевича в Россию политологи пытались проработать весь список возможных сценариев развития ситуации, в том числе и самый радикальный, который впоследствии и был реализован властями. Сейчас эксперты все еще пытаются определить причины столь жесткого противодействия оппозиционеру на Родине, выдвигая версии о растерянности элит и изначальном желании Кремля надолго упечь неугодного оппозиционера за решетку. Но некоторые из них до сих пор не могут понять причины отказа сторонников Навального от продолжения уличных акций в его поддержку, о чем не так давно объявил глава региональных штабов Леонид Волков.

Разумеется, сразу после того, как было объявлено о приостановке митингов, на аргументы оппозиционеров обращать внимания особо никто не стал. Многие поспешили раскритиковать их за фактический «слив» протеста, задаваясь вопросом о том, для чего в таком случае нужна была «личная жертва» каждого, кто за последние две недели мог получить от силовиков дубинкой на улице или оказаться в автозаке с последующим арестом.

И после нескольких дней молчания под этот шквал критики оппозиция заговорила снова – голосом все того же Волкова, обозначившего примерный контур дальнейших действий и завершившего общественность в том, что на данный момент идет планомерная работа согласно плану, составленному еще до ареста Алексея Навального. Об этом он рассказал на своем авторском Youtube-канале.

«Перед тем, как Алексей Навальный улетел из Берлина в Москву, мы много, долго и глубоко прорабатывали возможные сценарии развития событий. Разумеется, сценарий ареста в аэропорту с последующей заменой условного срока на реальный мы также обсуждали. 

Алексей Навальный поставил перед нами амбициозные задачи на этот год и сформировал большой план действий. Весь мир увидел, что дело Навального является исключительно политическим и нелепо сфабрикованным. 

Резюмируя, можно сказать, что все произошедшее находится в рамках плана, который мы рассматривали с Навальным. Мы сейчас действуем по заранее продуманному плану. Нам предстоит большая работа, мы хорошо понимаем, в чем заключается наша задача. Главное, что необходимо знать – все только начинается», – заявил Леонид Волков.

Теги: #Навальный #Отравление Навального #Уголовное преследование Навального #Митинги в поддержку Навального #YouTube

Рубрика: Общество

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