"Он все просчитал": эксперт раскрыл неожиданные детали плана Навального

Вторник 2 февраля стал отправной точкой в новой политической реальности для российского истеблишмента. После вынесения приговора вернувшемуся в Россию после отравления оппозиционеру Алексею Навальному международное сообщество гремит «доспехами» и обсуждает еще более новые и еще более жесткие санкции, которые в обозримом будущем, несомненно, будут приняты.

Эксперты тем временем обсуждают, какой репутационный урон понес Кремль, а также какой репутационный «куш» сорвал сам Навальный, превратившись в полноценного «узника совести» и десакрализировав самую верхушку нынешней власти. Проще говоря, новый политический сезон в России начался бурно, однако возникает вопрос: что в будущем?

И это будущее в большей степени зависит от того, есть ли у самого Алексея Навального и его окружения план действий на случай реализации того сценария, который был приведен в действие приговором Мосгорсуда от 2 февраля 2021 года. И мнения экспертов в этом смысле расходятся. Впрочем, многие из них все же склонны полагать, что такой план у Навального есть.

Более того, как в разговоре с «Бизнес Онлайн» утверждает профессор кафедры политологии КФУ и доктор политических наук Сергей Сергеев, чтобы понять, есть ли у Алексея Навального конкретный план действий, необходимо для начала задать себе несколько вопросов. Одним из ключевых вопросов в этом смысле эксперт считает: почему Навальный вернулся в Россию, а также на что он рассчитывал при возвращении – на чудо, или все-таки на то, что его посадят. Более того, политолог убежден, что на чудо оппозиционер вряд ли рассчитывал, а потому вероятнее всего имел план, который продолжает приводиться в действие.

«У Навального нет никаких иллюзий по поводу того, каким образом российские власти расправляются с политическими врагами. И за примерами далеко ходить не нужно – есть дело Михаила Ходорковского. Однако, вероятнее всего, оппозиционер вернулся именно по той причине, что у него есть конкретный план.

Ну не такой он человек, чтобы полагаться на случай, да и российские власти, как бы парадоксально это ни звучало, сейчас работают именно в рамках его плана. Навальный фактически просчитал, что будет не только реакция внутри самой России, но и извне, то есть и международную реакцию он тоже учитывал», – объясняет специалист.

Что же касается самого плана, то он, по версии Сергеева, заключается в нескольких ключевых моментах.

«План такой: его сажают, в результате поднимается довольно серьезная волна внутреннего возмущения, за которой мы наблюдаем, дополняется все это волной международного возмущения. Россия попадает в еще большую изоляцию на международном уровне. Однако самое главное, что постепенно убивается легитимность действующего президента Владимира Путина и всего режима – он постепенно становится режимом, который держится исключительно за счет полицейских дубинок.

Те, кто понимал это в администрации российского президента, скорее всего, пытались этому препятствовать, однако безуспешно. Поэтому пока еще все идет именно по плану Навального», – подытожил политолог.