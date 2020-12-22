Ходорковский рассказал о слежке: "Я знаю: если будет приказ, они его, конечно, исполнят"

Бывший глава ЮКОСа, общественный деятель Михаил Ходорковский сообщил, что в Лондоне, где он сейчас живет, за ним ведут оперативную слежку предполагаемые сотрудники российских спецслужб. По его информации, он до сих пор жив только потому, что из Кремля не поступило соответствующего приказа о его ликвидации.

«Здесь приходят замечательные товарищи... Во время, надо заметить, локдауна. И демонстративно фотографируют мой офис [в Лондоне]. Представляющие наши службы товарищи приходят. Они временами бродят за мной от моего дома до работы», — поясняет он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Он считает, несмотря на освобождение из колонии, где он пробыл почти 10 лет, пока президент РФ Владимир Путин не помиловал его, когда срок заключения уже подходил к концу, его «драка» с российскими властями не прекратилась. Он уверен, что она в любой момент может закончиться «реальным выстрелом». Об этом, как он поясняет в интервью, его предупреждал высокопоставленный сотрудник силового блока.

«Я знаю: если будет приказ, они его, конечно, исполнят, — уверен г-н Ходорковский. — Мне это в свое время один генерал напрямую сказал: "Мы вас не убили, потому что приказа нет. А вот будет приказ – конечно, сделаем"».

Противник Кремля признается, что других возможностей для себя он не видит и намерен и дальше противостоять режиму Владимира Путина: «Так вот, для меня только так жизнь и существует».