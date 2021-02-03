"Кремль в панике": Николай Платошкин назвал явные причины "досрочной" победы Навального

С минувшего вторника в полку «узников Кремля» прибыло – оппозиционер Алексей Навальный осужден к реальному сроку заключения на 2 года и 8 месяцев. Теперь в экспертной среде и политической тусовке будут еще долго обсуждать возросшую значимость фигуры Алексея Анатольевича, политические перспективы его супруги Юлии и пошатнувшиеся позиции властей, не сумевших справиться с проблемой более деликатными методами.

Довольно ярко сложившуюся ситуацию описал известный российский политик, историк, политолог и общественный деятель Николай Платошкин, который и сам в свое время оказался под давлением властей, а на данный момент находится под домашним арестом, причем в этом статусе ему оставаться еще минимум до марта месяца. Примечательно, что в громкой истории с Алексеем Навальным Николай Николаевич уже видит предварительного победителя, и это, по его мнению, вовсе не Кремль.

«Решение суда по Навальному свидетельствует о том, что он на данный момент в легкую переигрывает все российское руководство с его силовиками, пропагандистами и армией политтехнологов. Все, что задумал Алексей Навальный при своем возвращении в Россию, на данный момент сбывается и даже больше.

Что продемонстрировал Кремль при борьбе с Навальным? Растерянность и страх. Самая первая ошибка властей заключается в том, что в Кремле были уверены: Навальный не вернется. А он взял и объявил о своем приезде. И плана на этот случай просто не было. Просчитались, впали в панику. ФСИН лихорадочно объявила оппозиционера в розыск. Причем сам Навальный покинул страну с личного разрешение Владимира Путина, то есть, президенту было известно, где он, а ФСИН – нет? На него даже завели уголовное дело, чтобы он точно не вернулся.

Вот только Навальный по всем законам тактики и стратегии продолжал делать то, чего от него не ожидал противник – он просто вернулся. Да еще и привез разоблачительное расследование по «дворцу». С пропагандистской точки зрения он мастерски подготовил свое возвращение. Как на это отреагировал Кремль? Снова паникой, которую и ожидал Навальный.

Впоследствии «дворец» набрал десятки миллионов просмотров, а Кремль 10 дней отмалчивался, просто не зная, что сказать. Позднее, видимо с большим трудом заставили Ротенберга взять ответственность за этот объект на себя. Между тем сам он светиться не хотел, поскольку все эти «патриоты» боятся Навального. Путин им, конечно, друг, но виллы на Лазурном берегу им намного дороже. «Друзья» президента страшатся западных санкций, и в случае чего легко сдадут Путина. Навальному хорошо это известно и именно этих персональных санкций против них он добивается, заставляя правящую группировку расколоться. Делает он это открыто, запугивая своего противника. Поэтому ход Кремля с Ротенбергом – гол в свои же ворота. Население лишний раз убедилось, что дворцами в России могут владеть только друзья президента, а это именно то, о чем говорит Навальный.

Наконец, арестом и судом над Навальным власть практически на ровном месте спровоцировала протест. Разумеется, на протестах были массовые задержания, 10% их участников это напугает, но все остальные станут непримиримыми и будут против власти уже на другом уровне, никакие аргументы на них не подействуют.

Отныне стараниями властей Навальный стал мучеником и лидером оппозиции, чего он и добивался. А потому каждый, кто пойдет на любые выборы под его брендом, будет иметь все шансы на победу. К примеру, его супруга Юлия – как белорусский вариант. Можно, конечно, этих кандидатов не зарегистрировать, но тогда митинги 2012 и 2019 годов покажутся властям цветочками, да и население такие выборы без выбора признавать не станет», – описал ситуацию политик на своей странице ВКонтакте.

В то же время Платошкин не остановился на оценках происходящего, он попутно предложил властям план действий, который помог бы в какой-то степени стабилизировать ситуацию.

«В ответ на «дворец» необходимо было всем им объявить, что это теперь подарок детям войны и ветеранам. Впрочем, Мосгорсуд еще может исправить ситуацию, которая стала результатом паники Кремля. Он может удовлетворить апелляционную жалобу защиты оппозиционера и все-таки вернуть ему условный срок. После этого Кремлю стоило бы обеспечить освобождение всех политзаключенных, гарантировав им максимально широкое участие в следующих парламентских выборах. Именно такие действия властей были бы правильными со стратегической точки зрения. Но есть и второй вариант – продолжать бояться и махать дубиной, вплоть до полного разгрома на выборах в сентябре 2021 года», – добавил Платошкин.