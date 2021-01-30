Приближенный к Путину миллиардер заявил, что владеет "дворцом" под Геленджиком

Телеграм-канал Mash, который вчера опубликовал «нелегальные» съемки внутри «дворца Путина», сегодня неожиданно (но ожидаемо, как писал Znak.com) назвал имя владельца постройки на острове Идокопас.

Главред издания Максим Иксанов, имеющий какое-то отношение к администрации президента, провел интервью с миллиардером Аркадием Ротенбергом.

Ротенберг назвал себя «бенефициаром комплекса» и сообщил, что на месте здания будет построен апарт-отель.

«Мы хотим там построить апарт-отель, и поэтому там достаточно большое количество комнат. Мне очень нравится этот бизнес — отельный бизнес, я уж не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес», — сказал Ротенберг.

Заявить о своей причастности к объекту под Геленджиком он якобы решил, исходя из человеческого фактора: слишком много вокруг постройки инсинуаций и скандалов, посетовал предприниматель.

На вопрос о сроках Аркадий Ротенберг обратился к советской идее «пятилетку за четыре года» и озвучил срок в два года, но в связи со скандалом обещал постараться сделать все быстрее.