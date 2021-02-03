Венедиктов раскрыл детали личной беседы с Навальным о политическом будущем его супруги Юлии

Еще до того, как развернулись ключевые события вокруг персоны российского оппозиционера Алексея Навального, многие политологи начали оценивать политические перспективы его супруги Юлии, прогнозируя, что после возвращения в Россию блогер все-таки будет арестован, а впоследствии может даже оказаться в тюрьме.

Как показало время, многие из этих прогнозов сбылись, но теперь мнение экспертов разделилось. Одни считают, что политическое будущее супруги Навального туманно и вряд ли будет развиваться по тому же сценарию, что и в случае с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, чей супруг также находится в заключении. Другие убеждены, что Юлия Навальная вполне может стать тем фактором, вокруг которого в будущем будет консолидироваться российская оппозиция, а потому прочат ей весьма важную роль на ближайшие несколько лет.

Свое мнение о том, есть ли у Юлии Навальной, которая, к слову, была задержана во время недавней акции в поддержку ее супруга, шанс стать альтернативным лидером оппозиции в отсутствии своего мужа, которому ближайшие два года и восемь месяцев предстоит провести в заключении, высказал известный российский журналист, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, отвечая на соответствующие вопросы пользователей в эфире радиостанции.

«Я абсолютно солидарен с Юлией Навальной и буду всячески ее поддерживать – как в частной, так и в публичной жизни. Она очень достойная женщина, достойная жена Алексея.

Я когда-то рассказывал одну любопытную историю: в 2018 году, когда Алексею Навальному отказали (в участии в выборах – прим. ред.), мы шли с ним вдвоем, и я предложил ему выдвигать Юлию. Он сказал мне следующее: "Нет, она не хочет".

С того момента прошло три года, так что посмотрим на развитие событий», – отметил Венедиктов.