"У них сидит заложник": Венедиктов об отказе оппозиции от новых протестов

Та жесткость, с которой российские власти решили подавить протест, спровоцированный на фоне ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, будет обсуждаться в экспертной среде еще долго. Причем, оценки действиям силовиков и волне задержаний и арестов, последовавшей по итогам первого выхода протестующих на улицы, заметно рознятся. У каждого в этом случае свое видение ситуации, ее международных последствий и санкционных перспектив.

Между тем самой оппозиции теперь приходится ломать голову над тем, как сохранить целостность противодействия Кремлю, тем более что, согласно некоторым данным, всего по стране было задержано свыше 11 тысяч человек. И оппозиция, похоже, решила кардинально сменить подход к своим действиям. Как рассказал глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков, команда оппозиционера решила отказаться от проведения еженедельных уличных акций, и уже на ближайшие выходные такие митинги не запланированы.

По словам Волкова, продолжение данной стратегии может привести к разочарованию в уличной форме протеста, а потому сторонники Алексея Навального рассчитывают продолжить борьбу за его освобождение внешнеполитическими методами. «Если мы продолжим выходить каждую неделю, будут еще тысячи арестованных и сотни избитых. Работа штабов будет парализована, станет невозможно работать по выборам», – отметил он.

Кроме всего прочего, Волков добавил, что в регионах страны уже практически некому заниматься организацией и координацией акций, поскольку местные сторонники оппозиционера и координаторы были отправлены под арест еще после митингов 23 и 31 января. Поэтому теперь, подчеркивает оппозиционный политик, соратники Навального планируют добиться того, чтобы любой разговор мировых политиков с российским президентом начинался со слов о Навальном и вопросов о его освобождении.

Разумеется, после подобного заявления Леонида Волкова обязательно последуют обвинения в том, что оппозиция «сливает протест», но, если мыслить логически, у оппозиции в действительности нет выбора, что, к слову, может спровоцировать еще и разговоры о том, что оппозиция в России не имеет не просто ресурсов, но еще и достаточного количества сторонников.

Между тем довольно интересную мысль после этого заявления Волкова высказал гавред радиостанции «Эхо Москвы», известный российский журналист Алексей Венедиктов, отметивший, что оппозиционеры, похоже, пришли к пониманию, с чем именно они имеют дело.

«Кажется, Леонид Волков и члены команды Алексея Навального осознали, что у них сидит заложник», – написал Венедиктов в своем авторском Telegram-канале.