Комитет министров Совета Европы счел неисполненным решение ЕСПЧ по делу Навального

Решение Европейского суда по правам человека в отношении «дела Ив Роше» против оппозиционного политика Алексея Навального и его брата Олега Навального официально признано неисполненным российскими властями, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на решение Комитета министров Совета Европы.

«Дело Ив Роше» относится к 2014 году, когда Олега Навального отправили на 3,5 года в колонию, а Алексея Навального подвергли условному наказанию. Позднее ЕСПЧ счел, что в деле отсутствовал состав преступления, так как действия братьев не отличимы от определения коммерческой деятельности, а решение национального суда было необоснованным.

«Приведение в исполнение приговора, вынесенного в ходе такого принципиально ошибочного разбирательства, полностью противоречит выводам и духу решения суда», — говорится в их решении.

В Комитете министров Совета Европы призвали отменить приговор против обоих братьев и избавить их ото всех негативных последствий, возникших в результате него. В июне в Страсбурге вернутся к этому вопросу.

Уже после того как ЕСПЧ вынес это решение, Алексею Навальному продлевали условный срок, а затем заменили условный срок на реальный. Именно из-за этого политик сейчас вынужден пребывать в месте лишения свободы, хотя доподлинно неизвестно, где конкретно он находится.

При том главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев объясняет, что каких-то серьезных последствий от неисполнения решения ЕСПЧ Россией ждать не стоит. Он приводит в пример Турцию, которая много лет не исполняет решение о выплате Кипру, причем куда более грубо: у России в данном вопросе «достаточно сильная юридическая позиция», считает он. Под этим эксперт подразумевает тот факт, что формально российский Верховный суд пересмотрел приговор на основании решения ЕСПЧ, заявив, что найденные ЕСПЧ нарушения не повлияли на приговор. Стоит отметить, что подобное тем не менее выглядит абсурдно: ВС счел, что нарушение права Навального не быть судимым за действия, не являющиеся по закону преступлением, не повлияло на приговор.

Берестенев считает, что Россия сможет ещё долго судиться по этому поводу, пока Навальный будет находиться в колонии, а Совет Европы не станет поднимать вопрос об исключении РФ из своего состава.