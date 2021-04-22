Митинги, эвакуация Навального, разрыв отношений с Чехией. Главное к 22 апреля

Протест

По последним данным «ОВД-Инфо», на прошедших накануне протестах были задержаны не менее 1770 человек в 95 городах страны. Больше всего граждан задержали в Санкт-Петербурге (805 человек) и в Уфе (119 человек). Крайне либерально в этот раз полиция действовала в Москве, где задержаны были лишь 29 человек, хотя во время январских протестов при схожей численности число задержанных отличалось на два порядка. При этом в ОНК Москвы сказали ТАСС, что «большинство» задержанных в столице отпускали без составления протоколов. Как пишет «Фонтанка», ожесточенные действия силовиков в Питере не прошли бесследно: пострадал один росгвардеец: он подвернул ногу и был доставлен в больницу. Союз журналистов России отчитался о 10 случаях задержания журналистов. Сообщалось, что к одному из задержанных в Челябинске применяли удушающий прием, отдельных людей били током, а где-то задержанному даже сломали ногу.

Достоверной информации о численности протеста нет. Так как власти преимущественно перекрывали центральные улицы, заставляя граждан курсировать по переулкам, посчитать число участников крайне затруднительно. К примеру, социологи из «Белого счетчика» отметили в своих соцсетях, что не берутся за эту задачу. МВД говорит, что митингующих было шесть тысяч в Москве и 4,5 тысячи в Петербурге. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов без ссылки на источник сообщает, что их было 10-15 и семь-девять тысяч соответственно. Эту оценку не разделяет Леонид Волков, называя её авторов «лживыми мразями». «Открытые медиа» считают, что размер протеста в крупных городах существенно не изменился по сравнению с январем.

На фоне и под предлогом протестов задерживали также многих политиков и активистов. Так 10 суток ареста за «призывы к акции» в соцсетях получили пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, хотя она уже 2,5 месяца не имеет права пользоваться интернетом, задержаны были Любовь Соболь, говорившая о митинге в эфире «Эха Москвы», и Владимир Рыжков, ретвитнувший соответствующую запись «Эха». Суд над ними пока не состоялся. Также задержаны были многие активисты штабов Навального по всей стране и других организаций, включая партию «Яблоко» (ещё до начала протеста были задержаны несколько их членов в разных городах) и КПРФ (депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил о задержании Владислава Жуковского за проведение голосования о митинге в соцсетях). Кроме того, в подмосковных Люберцах силовики пришли в квартиру журналистки «Медиазоны» Ольги Ромашовой и SMM-редактора штаба Навального в Москве Александра Шепелева. Молодого человека, как сообщила Ромашова, правоохранители «били по ногам и давили на шею», требуя предоставить пароль от смартфона, пока её саму удерживали запертой на кухне. «Апология протеста» сообщила, что Шепелева привлекли как свидетеля по «санитарному делу».

Навальный

Лидер российской оппозиции Алексея Навального, визит четырех врачей не из ФСИН к которому (об этом сказала накануне уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова) так и не был за день опровергнут или подтвержден адвокатами (хотя они его посетили), стал предметом рассмотрения Организации объединенных наций. Четыре спецдокладчика ООН Тлаленги Мофокенг (по вопросам физического и умственного здоровья), Ирен Хан (по вопросам о защите права на свободу мнений), Нильс Мельцер (по вопросам о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания) и Моррис Тидбол-Бинц (по вопросам о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях) заявили, что в текущих условиях жизни Навального угрожает «серьезная опасность» и ему требуется срочная «медицинская эвакуация» из России. Они отмечают недопустимые условия содержания Навального и пишут, что он помещен под стражу незаконно, а его отравление не было расследовано российскими властями:

«Все это часть преднамеренного возмездия ему за критику властей России и грубое нарушение его прав человека».

Мир

67 из 72 членов Сената Чехии проголосовали за принятие резолюции о разрыве отношений с РФ. По ней Россию будет запрещено допускать до любого инфраструктурного строительства в стране, а вопрос о спецоперации ГРУ в Врбетице в 2014 году нужно поднять в Совбезе ООН, НАТО и ЕС. Дипломатический корпус России в Чехии призвали сократить до одного человека, а договор о дружественных отношениях с РФ — разорвать. Сенат счел произошедшее в 2014-м «актом государственного терроризма против одного государства-члена ЕС, а значит, и против всего ЕС».

В свою очередь, Евросоюз официально заявил, что выражает свою «полную солидарность» с Чехией в этом вопросе. Его представители осудили взрыв на складе боеприпасов в 2014 году, к которому, (они доверяют чешскому расследованию) причастно ГРУ. ЕС обещает решительно противостоять любому посягательство на безопасность стран её членов со стороны РФ: «Европейский Союз глубоко обеспокоен любым грубым нарушением международного права и суверенитета Чешской Республики, а также любыми подобными действиями, направленными против любого другого государства-члена ЕС. Россия должна воздерживаться от деятельности, которая угрожает безопасности и стабильности в Европе и противоречит международным обязательствам России», — говорится в сообщении.

Палата представителей Конгресса США абсолютным большинством приняла резолюцию, в которой осудила репрессии Александра Лукашенко в отношении народа Беларуси и журналистов, а также подчеркнула, что его режим не является легитимным, а выборы президента были сфальсифицированы, передает «Голос Америки»*. Издание также пишет, что в понедельник США должны представить санкции против белорусских чиновников.

Отметим, что сегодня Лукашенко должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Александр Лукашенко обещал заявить в ближайшее время о якобы самом важном решении за последние 25 лет.

В США также ответили на прозвучавший накануне неоднозначный выпад самого Путина. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала его пассаж про детскую сказку «Маугли», где он сравнил некие страны с тигром Шерханом и шакалами, которые «крутятся вокруг» него.

«Я не думаю, что мы принимаем какие-то высказывания президента Путина персонально, на свой счёт. У нас толстая кожа», — сказала она.

*«Голос Америки» объявлен российскими властями «иностранным агентом»