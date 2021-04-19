"Росатому" запретят строить АЭС в Чехии из-за скандала со спецоперацией ГРУ

Власти Чехии исключат российскую компанию «Росатом» из участия в конкурсе на строительство нового энергоблока атомной электростанции «Дукованы». Ей также запретят оказывать свои услуги в качестве субподрядчика. По словам вице-премьера и глава Минпромторга Чехии Карела Гавличека, российскую компанию просто не допустят до проверки службы безопасности, что станет ответом на шпионский скандал с участием ГРУ.

Напомним, власти Чехии ранее объявили о высылке 18 российских дипломатов, которых они подозревают в работе на российские спецслужбы. Там также считают, что сотрудники ГРУ «Александр Петров» (Александр Мишкин) и «Руслан Боширов» (Анатолий Чепига), обвиненные Великобританией в отравлении Скрипалей, причастны к взрыву склада с боеприпасами в Врбетице в октябре 2014 года. Они объявлены в розыск.

«Когда человек узнает такие вещи, он шокирован. Логичный вопрос был в том, почему об этом стало известно лишь спустя семь лет, но это ничего не меняет. Я воспринимаю это как факт, и эти действия необходимо осудить самым принципиальным и бескомпромиссным образом. — сказал г-н Гавличек в интервью изданию Novinky. — Мы не можем ни на минуту признать, что принимаем такие вещи. Невозможно. Выводы ясны, а доказательства выглядят очень достоверными. От нас должен поступить решительный и быстрый ответ».

Работы над новым энергоблоком АЭС должны начаться в 2029 году. Среди других претендентов на его строительство — компании из США, Франции и Южной Кореи.

Ранее сотрудники ВШЭ в ходе исследования высокотехнологического производственного экспорта стран установили, что Россия безнадежно отстает от мировых лидеров почти во всех сферах. Единственной областью, где страна пока занимает первое место, является атомная энергетика.