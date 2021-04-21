С России требуют взыскать компенсацию ущерба от диверсии ГРУ в Чехии

Члены парламента Чехии призвали кабинет министров страны взыскать с России компенсацию за ущерб, нанесенный российскими диверсантами, устроившими взрыв склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Как пишет РИА Новости, депутаты также настаивают на ограничении численности дипломатического корпуса России в Праге.

Агентство сообщает, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил в парламенте с заявлением, из которого следует, что произошедшее в 2014 году — «абсолютно неприемлемый террористический акт», совершенный российскими спецслужбами на территории страны НАТО, каковой является Чехия.

Занимающий пост главы МИД вице-премьер Ян Гамачек также отметил, что расследование инцидента позволило правоохранительным органам Чехии нанести мощнейший удар по российской агентурной сети на территории страны.

Как ранее сообщали чешские СМИ, вскоре должны начаться «очередные чистки» российского дипкорпуса в Чехии.

По данным The Insider и Bellingcat, спецоперацией в Чехии руководил генерал ГРУ Андрей Аверьянов. Всего в составе оперативной группы, включая Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, было шесть человек. Оставшиеся трое — подчиненные Аверьянова Денис Сергеев и Егор Гордиенко, а также подполковник Николай Ежов.

В результате взрыва склада погибли два человека, уничтожено было 150 тонн боеприпасов.