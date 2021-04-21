В Челябинске росгвардеец применил против участника митинга удушающий прием

Издание «Урал. МБХ медиа» опубликовало в Telegram видео задержания одного из участников митинга в поддержку Алексея Навального.
При этом мужчину несли четверо человек в форме, один из которых держал его, обхватив предплечьем за шею.
Граждане поодаль спрашивали у задержанного, как его зовут, но он не отвечал, издавая рычащие звуки. Кто-то из участников митинга кричал силовикам, что они рискуют задушить человека.
В Челябинске жестко задержали одного из участников акции. Росгвардейцы применили к нему удушающий прием, пока несли к автозаку.— ОВД-Инфо (@OvdInfo) April 21, 2021
Видео: «Урал.МБХ медиа» pic.twitter.com/JGibiosCX9