В Петербурге против митингующих начали применять электрошокеры

Несколько задержанных из Санкт-Петербурга сообщили «ОВД-Инфо», что силовики применяли против них электрошокеры. В одном из автозаков полицейский применил к задержанному спецсредство со словами «Добегался».
Подтверждающее применение электрошокеров на митинге видео публикует и телеграм-канал Baza.
Ранее сообщалось, что всех ОМОН начал задерживать всех митингующий во время облавы у Исаакиевского собора.
«Новая газета» пишет, что грубую силу применяют в отношении граждан даже в внутри станций метро.
Санкт-Петербург. ОМОН погнался за протестующим прямо в вестибюль станции метро Сенная площадь.— Новая Газета (@novaya_gazeta) April 21, 2021
Видео: Серафим Романов / «Новая газета» pic.twitter.com/AbQeakRWiy