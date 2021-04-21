В Петербурге против митингующих начали применять электрошокеры

Несколько задержанных из Санкт-Петербурга сообщили «ОВД-Инфо», что силовики применяли против них электрошокеры. В одном из автозаков полицейский применил к задержанному спецсредство со словами «Добегался».

Подтверждающее применение электрошокеров на митинге видео публикует и телеграм-канал Baza.

Ранее сообщалось, что всех ОМОН начал задерживать всех митингующий во время облавы у Исаакиевского собора.

«Новая газета» пишет, что грубую силу применяют в отношении граждан даже в внутри станций метро.