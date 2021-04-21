Москалькова: Навального посетили 4 врача не из ФСИН. Адвокаты этого не подтверждали

Уполномоченная по словам человека при президенте РФ Татьян Москалькова заявила, что никаких «серьезных опасений» о здоровье Алексея Навального нет, его посетили четыре гражданских врача и ведется всё необходимое лечение. В действительности никто не пока знает, что это за врачи, независимые медики ещё недавно оценивали его состояние как критическое, а всё лечение, по словам адвокатов, заключается в одной плохо поставленной капельнице с глюкозой.

«Вчера Алексея Анатольевича Навального посещали гражданские врачи, четыре врача, которые обследовали его состояние здоровья. Есть заключение этих врачей о том, что продолжаются добровольно, с его согласия капельницы, состоящие из питательных смесей. Пока никаких серьезных опасений в этом заключении я не нашла со стороны властей», — приводит слова Москальковой ТАСС.

Она также несколько раз подчеркивает, что всё проводится с «согласия» Навального, а капельница была не одна. Также она попросила Генпрокуратуру проверить, как ФСИН исполняет обязанности по допуску врачей к Навальному.

Накануне посетивший Навального адвокат Вадим Кобзев сообщил, что политик находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима ИК-3 во Владимирской области, там ему, с четвертого раза сумели поставили капельницу с глюкозой: «Вчера вечером три медсестры предприняли шесть попыток сделать ещё одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену. Теперь только все руки исколоты и в синяках, — писал он ещё во вторник, 20 апреля. — На этом «лечебные процедуры» ФСИН закончились. Больше ничего не было, и не верьте ни одному их слову».

С тех пор от г-на Кобзева новых сведений о лечении Навального пока не поступало.

Как ранее писал Sobesednik.ru, по мнению независимого врача-реаниматолога, кандидата медицинских наук Александра Полупана, состояние Навального может поддерживать «глюкозо-инсулиновой смесью», однако эксперт отмечал, что полноценной врачебной помощи это оказать не может.

Тем временем Навальный продолжает держать голодовку с требованием допустить к нему врачей, которым он доверяет. Он уверен, что это его законное право. Адвокат Илья Новиков в эфире «Эха Москвы» не смог точно ответить на вопрос о том, действительно ли это так, однако заверил, что администрация колонии по своему желанию может пустить к заключенному врача и не понесет за это никакой ответственности.