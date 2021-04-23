РБК: Толстой возглавит "Единую Россию" в столице вместо Метельского

Лидер столичных единороссов Андрей Метельский в преддверии выборов в Госдуму может лишиться своего поста после того, как в 2019 году не смог в очередной раз избраться в московский парламент. Заменить его могут депутатом Госдумы, бывшим телеведущим Петром Толстым, который в настоящий момент в «Единой России» не состоит. Об этом рассказывают ряд источников РБК в различных властных структурах.

«У Толстого большой опыт общения с людьми, политический бэкграунд, известная фамилия, он проявил себя в Госдуме. В качестве руководителя регионального отделения он вполне подходящая фигура», — комментирует назначение политолог Константин Калачев, добавляя, что Метельскому коммуникацию с гражданами наладить так и не удалось, результатом чего и стало то, что на выборах его обошел представитель КПРФ Сергей Савостьянов.

Впрочем, Метельский при этом не только перестанет возглавлять столичное отделение «Единой России», но и на выборы в Госдуму выдвинут не будет. Его непопулярность в Москве можно объяснить выходом накануне выборов расследования Алексея Навального, где рассказывалось об активах его семьи. В частности, перечислялись дома и гостиничный бизнес в Австрии, которые Навальный оценил в 5,7 миллиарда рублей.

РБК отмечает, что Толстой сейчас формально даже не является членом «Единой России», однако Калачев не видит в этом больших сложностей, так как депутат «уже связан в массовом сознании с "Единой Россией" и эту связь не разорвать».

Толстой РБК не ответил, Метельский и представители «Единой России» от комментариев по поводу грядущего назначения отказались.