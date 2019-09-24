Метельского не устроили слова об “австрийских дворцах” в видеоролике Навального

Во время прошедшей беседы в московском Симоновском суде стали известны подробности иска Андрея Метельского к Алексею Навальному, «Фонду борьбы с коррупцией» и муниципальному депутату Константину Янкаускасу. Об этом сообщает корреспондент «МБХ Медиа».

Напомним, секретарь московского отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский, проигравший на сентябрьских выборах в Мосгордуму, подал в суд на оппозиционных деятелей после появления в сети видеоролика с расследованием о его владениях. В видео утверждалось, что на имя матери политика в Москве и Подмосковье оформлено недвижимости на сумму около шести миллиардов евро. Также упоминаются несколько отелей в Австрии на сумму в 40 миллионов евро.

Ранее Метельский заявлял, что не намерен требовать с Навального денежные компенсации, а хочет лишь защитить свое честное имя и имя своей матери.

Представитель истца зачитал во время судебной беседы фразы, которые заявитель требует признать порочащими его честь и достоинство. Среди фраз, прозвучавших в ролике, в том числе упоминаются «Метельский построил австрийские дворцы на деньги, украденные из России» и «глава "Единой России" — жулик и вор».

Константина Янкаускаса обвиняют в том, что он назвал Метельского «бизнесменом, мошенником и коррупционером».

Основное требование Метельского к ответчикам — публично опровергнуть сведения и удалить порочащие его фрагменты из видео.