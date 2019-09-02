Подавший иск к Навальному единоросс заявил, что не возьмет у него "ни рубля"

СМИ раскрыли детали иска кандидата в депутаты Мосгордумы Андрея Метельского к оппозиционеру Алексею Навальному.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский, баллотирующийся в Мосгордуму как самовыдвиженец, подал в суд на Алексея Навального, ФБК, а также муниципального депутата Константина Янкаускаса.

Как передает Znak.com со ссылкой на официальный портал судов общей юрисдикции Москвы, иск, поданный Метельским в Симоновский райсуд, является иском о защите чести и достоинства.

При этом сам единоросс утверждает, что не собирается требовать у Навального «ни одного рубля», а лишь хочет удалить из всех источников расследование ФБК о нем.

«Я намерен защитить свои честь и достоинство, а они бесценны. Я хочу, чтобы Навальный опубликовал опровержение на всех ресурсах, где он ранее публиковал свое расследование. Считаю, что необходимо защищать свою честь, честь своей мамы и всех близких», — заявил Метельский порталу.