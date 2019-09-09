20 попавших на выборы кандидатов от оппозиции займут места в Мосгордуме

Лидер московских единороссов Андрей Метельский не проходит в столичный парламент после обработки 99,47% протоколов.

Как передает «Интерфакс», по данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий 20 из 45 мест в Мосгордуме седьмого созыва получают кандидаты, выдвинутые и поддержанные оппозиционными парламентскими партиями.

В частности, от партии КПРФ в Мосгордуму попадают 13 человек, трое (Евгений Бунимович, Максим Круглов и Сергей Митрохин) войдут в состав столичного парламента от «Яблока», еще столько же — от «Справедливой России». Кроме того, поддержанная партией «Яблоко» самовыдвиженец Дарья Беседина также одерживает победу.

При этом лидер московских единороссов Андрей Метельский, ранее подававший иск к ФБК и Алексею Навальному, в Мосгордуму не проходит.

Напомним, явка на выборы в столичный парламент составила 21,66%.