Смерть кандидата, вбросы, "карусели" и подкупы: происшествия выборов-2019

В России проходит единый день голосования. Выборы в органы власти проходят в 85 субъектах страны. Журналисты и активисты политических и правозащитных движений следят за ходом голосования во всех регионах страны.

В Москве дважды прерывался эксперимент с онлайн-голосованием из-за сбоев в системе, сообщает «Эхо Москвы».

На Сахалине произошел пожар в одной из школ, где находится избирательный участок. В этом же регионе одна из избирательниц, прибыв на участок, обнаружила, что она уже проголосовала на выборах, сообщает портал «Сахалин.Инфо».

Портал «Тайга.инфо» сообщал, что полиция в Новосибирске составила протокол о подкупе избирателей. Мужчины на подходе к избирательному участку предлагали гражданам деньги, если те проголосуют за одного из кандидатов на выборах в горсовет. Сначала предлагали 500 рублей, затем цена галочки в бюллетене снизилась до 200 рублей.

В Волгограде на избирательном участке умер кандидат в депутаты областной думы от КПРФ Вадим Чистяков, сообщает «Блокнот. Волгоград». Мужчине стало плохо во время объезда избирательных участков. Он скончался в результате сердечно-сосудистой катастрофы.

Кроме того, по информации движения «Голос», в Волгограде отсутсвует видеотрансляция с нескольких УИКов.

Илья Яшин в своем микроблоге сообщает, что на участке №57 в Москве прибывшие массово сотрудники ГБУ «Жилищник» и МВД фотографируют в кабинках свои бюллетени.

В Петербурге, по сообщению члена движения «Голос» Романа Юнемана, зафиксированы факты «каруселей» в 30 округе. Активист отметил, что участники махинации подходят на участках только к тем регистраторам, которые имеют на столе зеленую вещь. После появления сообщений об этом отличительном знаке зеленые предметы пропали со столов УИКов.

По данным «Голоса», вбросы зафиксированы в Казани, Санкт-Петербурге, Сергиевом Посаде. Наблюдатели от КПРФ предотвратили попытку вброса на участке в Липецкой области. В Самаре обнаружена одна неопечатанная переносная урна для бюллетеней. Согласно карте нарушений «Голоса», больше всего жалоб на региональных выборах утром было в отношении Ульяновской области (48 сообщений).

Ночью в Москве в помещении территориальной избирательной комиссии Дорогомилово задержали якобы за «мелкое хулиганство» координатора московского отделения движения за права избирателей «Голос» Владимира Егорова, сообщала «Медиазона». «МБХ Медиа» передает, что к Егорову до сих пор не допускают адвоката.