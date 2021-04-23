"Хоть какая-то помощь народу": Большинство россиян за продуктовые сертификаты

Лишь 39% россиян не поддерживают идею о введении в стране системы помощи нуждающемся слоям населения в виде продуктовых сертификатов, следует из опроса «Левада-Центра»*. Люди уверены, что многие живут плохо и нуждаются в поддержке, а помощь «не бывает лишней». Главный же аргумент против — грустные воспоминания из советского прошлого и недоверие властям.

Среди поддержавших введение продуктовых сертификатов — 54% респондентов. «Левада» приводит несколько наиболее распространенных доводов в пользу этой меры, которые называли опрашиваемые: «сейчас не хватает денег людям», «хоть какая-то помощь народу», «народу будет легче», «может, будет меньше бедных и нищих», «Много бедных. Многодетные плохо живут».

Россияне также обращают внимание на то, что «продукты первой необходимости быстро и сильно дорожают» — это подтверждают и объективные исследования: как писал Sobesednik.ru, цены на социально значимые, дешевые продукты питания растут почти в три раза быстрее инфляции, и за год (март к марту) увеличились на 15,6%. Не помогают этому и заморозки цен (которые не чаще всего замечают и сами потребители). Причем заметнее всего это для бедных слоев населения, которые преимущественно приобретают именно эти продукты и бедных регионов, что позволяет говорить о попадании граждан в ловушку нищеты.

Среди тех, кто выступает против введения талонов на еду, мало кто аргументирует свою позицию экономическими соображениями: 20% говорят, что это всё «уже проходили» в не слишком радостном прошлом, 18% считают, что лучше бы власти выдали пособия деньгами, а 10% уверены, что это лишь спекуляции политиков. Лишь 14% из них полагают, что помощь бедным не нужна — это лишь около 5% от общей выборки. 8% не одобряющих идею талонов не верят, что сертификаты смогут решить проблему, а 7% говорят, что лучше бы начать «поднимать экономику».

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».