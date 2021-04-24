"Гопники захватили власть": В МИД РФ написали о "маленьких членах" коллег из Литвы

Посольство России в Беларуси прокомментировало сообщение главы МИД Литвы тегом «#SmallDickEnergy» — дословно это переводится как «энергия маленького члена», причем речь идет именно о размере мужского полового органа (его упоминают в грубой форме — аналог российского матерного слова из трех букв), никак иначе это перевести просто нельзя.

Таким образом, по всей видимости пытаясь высказаться о размере половых органов своих зарубежных коллег, представители Министерства иностранных дел Российской Федерации ответили главе МИД Литвы Габриэлиусу Ландсбергису, который сообщил о том, что Литва высылает двух российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

«Приношу свои извинения всем людям из нормальных стран, читающим это дерьмо. Какие-то невоспитанные идиоты захватили власть на нашей Родине, мы за них не голосовали», — ретвитит это сообщение российского посольства IT-предприниматель Александр Литреев. Подобные комментарии звучат и от других пользователей: «Дорогие граждане других стран! Извините нас, пожалуйста, у нас гопники захватили власть», «Присоединяюсь к извинениям. Мы каждый раз убираем за ними в подъезде, а они гадят и гадят», «Как же стыдно, что у нас такие дипломаты», — пишут россияне.

Вскоре твит был удален, но Sobesednik.ru успел сделать скриншот этого шедевра отечественной дипломатии.