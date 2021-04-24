Власти хотят запретить просвещать "иноагентам" и осужденным по "дадинской статье"

Правительство РФ опубликовало проект постановления «Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности», который ограничит граждан России в их возможности заниматься просветительской деятельностью. Сейчас он проходит стадию публичного обсуждения. Регламентация увеличит необходимое количество бюрократических процедур и ограничит, в первую очередь, представителей оппозиции.

В документе, в частности, перечисляются все допустимые формы просветительской деятельности (семинар, лекция, распространение информации в Сети и прочее), а также вводится правило, по которому просвещением можно будет заниматься исключительно на договорной основе (это касается как физических, так и юридических лиц).

Четко оговаривается, кто не сможет вести просветительские курсы: это несовершеннолетние, НКО-«иностранные агенты», люди, которые не принимали участия в «общественно значимых инициативах» (список не оговаривается) или не занимаются просвещением более двух лет. Нельзя будет заниматься просветительской деятельностью и тем людям, которые уже не могут преподавать по статье 331 ТК РФ — сюда, например, входят осужденные по «дадинской статье». Ярким примером тут является Юлия Галямина, которая из-за условного срока по организации митингов была вынуждена прекратить преподавательскую деятельность и оказалась выдворена из числа муниципальных депутатов. В случае принятия этого постановления не сможет заниматься и просветительской деятельностью.

Напомним, ранее Госдума приняла соответсвующий закон о просветительской деятельности, Совфед его поддержал, а президент РФ Владимир Путин его подписал, несмотря на отрицательный отзыв Счетной палаты и широкую критику среди профессионального сообщества, а также среди юристов, ученых и Российской академии наук. Фактически документ позволяет правительству устанавливать любые ограничения на сферу просвещения в России. Образовательная деятельность (школы, вузы и прочее) к ней не относится.