Счетная палата дала отрицательный отзыв на закон о просветительской деятельности

Счетная палата считает, что законопроект о просветительской деятельности, принятый накануне Госдумой в третьем финальном чтении помешает работе НКО, дискуссионных площадок, клубов по интересам, культурных центров, сообществ, созданных по интересам и других организаций. При этом сам закон дублирует нормы о «воспитании», а всё, ради борьбы с чем он принимается, уже есть в уголовном кодексе.

«В 2020 году Счетной палатой не поддержан [законопроект о просветительской деятельности]. В заключении на законопроект Счетной палатой отмечено, что предлагаемое законопроектом понятие просветительской деятельности, по сути, дублирует ранее введенное понятие воспитания», — приводит «Интерфакс» выдержку из отчета ведомства за прошлый год.

Эти данные находятся в годовом отчете ведомства, однако в базе Госдумы информацию об этом отзыве не отразили, в описании к документу его нет.

СП отмечает, что интенция авторов законопроекта таким образом бороться с разжиганием различных форм ненависти через просвещение привнесет в законодательство избыточность, «так как статьей 282 УК РФ предусмотрено уголовное наказание в том числе за перечисленные выше действия».

В ведомстве также раскритиковали и форму документа: в нем отмечается, что он потребует дополнительных расходов бюджета, но вопреки требованиям регламента, в законопроекте нет данных, сколько денег понадобится и откуда их взять.

За этот закон выступила только «Единая Россия». КПРФ и ЛДПР открыто выступили против него. Документ раскритиковали также деятели отечественного просвещения и юристы, а Российская академия наук (РАН) написала письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой не подписывать закон.

Согласно положениям законопроекта, ученым потребуется санкция властей на работу с зарубежными коллегами, а для проведения всевозможных лекций и семинаров (за исключением вузов и школ) понадобится специальное разрешение профильных министерств. Авторами законопроекта выступили единороссы сенатор Андрей Климов и депутат Василий Пискарев — они возглавляют профильные комитеты по борьбе с вмешательством Запада во внутренние дела России.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее публично выступал с критикой законопроекта о просветительской деятельности. «Я как раз за то, что не должно быть ограничений. Это очень опасная вещь — вводить ограничения, чтобы вырабатывались новые концепции и идеи, и не всегда в одной связке с каким-то нормативным якобы знанием.