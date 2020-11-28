Кудрин предостерег Госдуму от принятия законов об иноагентах и просвещении

Во время пандемии гражданское общество в России начало создавать различные механизмы взаимодействия для помощи друг другу, а новые ограничительные законы о так называемых иноагентах, в том числе закон о государственном регулировании просветительской деятельности, негативно влияют на эти процессы, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он уверен, что подобных запретов возникать не должно.

«Я как раз за то, что не должно быть ограничений. Это очень опасная вещь — вводить ограничения, чтобы вырабатывались новые концепции и идеи, и не всегда в одной связке с каким-то нормативным якобы знанием, — передает РИА Новости слова Кудрина. — Самое опасное сейчас — создавать эти барьеры, на что претендует закон так называемый о просвещении».

Как будет регулироваться такой закон, что понимать под вводимым в нем понятием пропаганды, бывший министр не знает, при этом он апеллирует к своему богатому опыту работы в образовательных учреждениях.

По его мнению, «со свободами гражданскими не так все здорово у нас в стране», а новые депутатские инициативы, включая и вносимые поправки в закон об иноагентах, только ухудшают ситуацию.

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