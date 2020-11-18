В ЕР хотят усложнить организацию митингов и прировнять к ним очереди на пикеты

В Госдуму внесены два законопроекта (1, 2), направленные на ограничение возможности граждан на публичные высказывания. Депутат он «Единой России» Дмитрий Вяткин хочет усилить отчетность организаторов массовых мероприятий и усложнить сбор средств на них, а также приравнять серию одиночных пикетов, когда участники выстраиваются в очереди, к митингу.

Вяткин предлагает считать митингами шествия, «совокупность актов пикетирования», а также «поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования». Также среди требований депутата есть инициатива запретить журналистам во время митинга «скрывать отличительный признак представителя». Кроме того, предлагается запретить митинги возле зданий экстренных служб: сюда помимо прочих входят полиция и медучреждения.

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений настаивает на ограничении возможности финансирования организационной части митингов источниками внутри страны, исключая российские организации, признанные иностранными агентами (Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, «Мемориал» и прочие): деньги нельзя будет брать у других государств, иностранцев, международных (и зарубежных) организаций, а также от людей младше 16 лет и «анонимных жертвователей».

Во время организации митинга запретят расплачиваться с подрядчиками наличными, нельзя будет и платить им со счетов, отличных от того, который будет указан заранее в уведомлении (что делать, если по каким-то причинам счет будет заблокирован, не указано). При том оставшиеся средства необходимо будет вернуть жертвователям в течение 10 дней, а власти должны получить отчет о прошедшем митинге.