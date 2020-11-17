В Совфеде просят безотлагательно запретить спонсировать митинги из-за рубежа

В Госдуму со стороны комиссии Совфеда по защите госсувернитета от вмешательства извне будут внесены поправки об ограничении иностранного финансового влияния на проведение митингов и иных публичных мероприятий в РФ. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя комиссии Андрея Климова.

В случае нарушения новой нормы предлагается использовать против ответственных лиц административные меры наказания.

Также сообщается, что против НКО-иноагентов планируют использовать еще одну поправку. Теперь в публикациях о деятельности этих организаций в СМИ должен указываться их статус.

Ранее сообщалось, что в ОП РФ предлагают усилить контроль за финансированием НКО, а также в правительстве лежит законопроект, который требует от НКО-иноагентов согласовывать с госорганами любую свою деятельность.