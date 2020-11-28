Сенатор предложил сажать на пять лет за нарушение законов об иноагентах из КоАП

Сенатор Андрей Климов, возглавляющий временную комиссию Совета Федерации по вмешательству во внутренние дела РФ, заявил, что в парламенте намерены ввести уголовную ответственность для физических лиц за нарушение административного законодательства о так называемых «иностранных агентах».

По его словам, сажать тех, кто занимается сбором данных, касающихся обороны страны, и при этом получает средства из-за рубежа, нужно на срок до пяти лет, передает РИА Новости. Должны ли эти сведения быть секретными, он не уточнил.

Тех же, кто занимается политической деятельностью и при этом получил средства из-за границы, сенатор хочет отправлять в колонию на 2,5 года.

Климов считает, что необходимо разделять случаи простого и «злостного» нарушения законодательства об иноагентах.

Законопроект перед внесением в Госдуму должен оценить Верховный суд.