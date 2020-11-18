"В России возрождают сталинский УК": Шлосберг назвал безумием новый закон об иноагентах

Политик Лев Шлосберг заявил, что Совет Федерации в поисках «врагов народа» пытается возродить сталинский уголовный кодекс.

Во вторник, 17 ноября, глава сенатской комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА «Новости», что «физлицо-иноагент не может быть назначен на госдолжность, но сохранит право быть избранным. При этом депутат, получающий иностранное финансирование, должен покинуть свой пост».

– Что такое вообще иностранное финансирование? – не дослушав вопрос, воскликнул известный политик, депутат псковской облдумы Лев Шлосберг, которого Sobesednik.ru попросил прокомментировать происходящее.

– Лев Маркович, мы просто цитируем сенатора. Но это еще не все. В Госдуму внесен пакет законопроектов, значительно расширяющий возможности признания кого-либо, в том числе и обычных людей, иностранными агентами. Видимо, Климов рассказывал о поправках в избирательное законодательство из этого пакета. Что вообще происходит?

– Я думаю, что на самом деле они давно уже сошли с ума.

Они живут в другой реальности, и это реальность осажденной крепости. У этих людей большие проблемы с психикой, они нуждаются в срочной врачебной помощи.

Потому что они видят вокруг себя исключительно врагов, весь внешний мир в их понимании является врагом, и они не в состоянии представить себе, что мир состоит в целом из нормальных людей, кроме отдельно взятых идиотов. Но это не связано с источниками финансирования.

Как мне кажется, такие члены Совфеда и депутаты, как г-н Климов, продолжают заискивать перед определенной частью политических элит, окружающих президента, и показывать таким образом свою преданность. То есть, они очень примитивно видят окружающий мир.

Для них любой человек, который общается с гражданами других государств, выглядит потенциальным шпионом.

– И мы это ведь не так давно уже проходили.

– Это в чистом виде психология сталинского УК, когда сам факт знакомства с иностранным гражданином уже был предосудителен. Когда в анкетах появились те самые знаменитые вопросы: «Есть ли у вас родственники за границей?», «Бывали ли вы или ваши родственники за границей?»

Весь этот бред – больший повод для медицинского реагирования, чем для политического. Но он сейчас для этих людей является повесткой политического выживания, доказывания своей пригодности для системы.

Я не могу оценить это иначе, кроме как скатывание еще дальше в бездну безумия. Как известно, мы достигли дна, и именно в этот момент снизу постучались. Все эти инициативы – из того же самого разряда. Не вижу в них ничего, кроме продолжения сумасшествия представителей государства, которые убеждены в том, что кругом враги.