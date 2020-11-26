Россияне боятся шутить о политике, а новые законы лишь усугубляют этот страх

Авторы нового законопроекта о штрафах за неупоминание статуса иноагентов сами признают, что по нему штрафовать будут простых пользователей, которые решат поделиться публикациями таких организаций. Кто-то из депутатов, внесших его в Госдуму и вовсе не знает, как он будет действовать, а источники объясняют, что они и вовсе не участвовали в написании инициативы. При этом опрос компании ESET говорит о том, что уже сейчас один из десяти россиян с опасением подходит к публикации шуток на тему политики из-за возможного преследования правоохранительными органами.

Исследование показывает, что порядка 75% россиян стараются не шутить на политические темы в соцсетях, хотя этот показатель сильно разнится в зависимости от региона, передает Forbes. Например, в наиболее протестном из городов России Хабаровске 73% жителей избегают шуток о власти, но страха на этот счет не испытывают, а ещё 10% испытывают и лишь 13% последствий не боятся. Похожая ситуация в Москве, где 63% респондентов стараются обходить шутки на тему политики стороной, а 13% испытывают страх репрессий по этому поводу, а 20% не опасаются преследования.

Радикально иная ситуация в Казани и Екатеринбурге, где свободно шутят о политике 30 и 37% жителей соответственно. Страх преследования там испытывают лишь по 3% населения.

Однако вскоре в России может появиться новая возможность для привлечения граждан к административной ответственности за посты в соцсетях. Как объяснил «Открытым медиа» один из соавторов внесенного в Госдуму законопроекта об обязательном упоминании статуса так называемых иностранных агентов депутат Алексей Чепа, на физических лиц действие нового закона также будет распространяться: «Мне кажется, это будет так. Во всяком случае, ко второму чтению мы будем обмениваться мнения со специалистами, общественностью, журналистами и ко второму чтению это уточним». Некоторые из депутатов, являющихся соавторами документа, как например Ирина Белых, вовсе не смогли прокомментировать его содержание по сути.

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» (заклейменного иноагентом) Олег Орлов обращает внимание, что когда только принимался первый закон об иностранных агентах, в Госдуме точно так же не могли объяснить, как он будет действовать, а затем, уже после принятия, его начали трактовать максимально расширительно. При этом источник «Открытых медиа» в нижней палате парламента предполагает, что внесшие поправки депутаты едва ли смогут объяснить, что имелось ввиду, потому что писали его другие люди.