Властям предлагают запретить неугодную просветительскую деятельность

В Госдуму внесен законопроект, направленный на контроль просветительской деятельности любой направленности, не входящей в образовательную деятельность. Порядок и форму контроля за ней предлагается возложить на правительство.

Среди авторов инициативы указаны ряд сенаторов, первым среди которых значится Александр Климов, возглавляющий временную комиссию Совфеда по иностранному вмешательству в дела России. В Госдуме просветительскую деятельность предлагают зарегулировать глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, а также многие другие, среди которых депутат Наталья Поклонская.

По их мнению, состояние законодательства, касающегося просветительской деятельности, «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде» «широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой» РФ политики «пересмотр истории, подрыв конституционного строя».

Отдельно предлагается обговорить введение запрета её использования для «разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни», причем в качестве факторов, которые на это указывают, приводится недостоверность «сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов».

Отметим, что за разжигание в обществе розни, в том числе по указанным направлениям и без просветительской деятельности предусмотрена ответственность по статье 282 УК РФ.