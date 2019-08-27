Иноагенты против оппозиции: как живут члены комиссии по "западному влиянию"

«Собеседник» нашел следы зарубежного вмешательства в московские выборы...

В Госдуме появилась специальная комиссия, которая занялась вопросом влияния извне на внутренние дела России. Некоторых членов этого органа «инквизиции» самих не мешало бы проверить на беспристрастность, что мы и сделали.

Всего в комиссию вошли 12 представителей от всех парламентских фракций. В едином порыве они выразили готовность доказать причастность Запада к российской политике и отыскать тех, кто «расшатывает» страну митингами. Комиссию можно уже распускать – «Собеседник» сделал за депутатов всю работу.

Жилье – даром

Расшатывают (уже без кавычек) государство и провоцируют людей к выходу на улицу в первую очередь социальная несправедливость и коррупция. Подталкивают же к «трагедии развала» страны, как доказывает исторический опыт, не только полумифические враги власти, но и она сама: когда обкладывает себя незаслуженными привилегиями и отказывается вникать в реальные настроения общества.

По данным ФОМ, более половины российских семей нуждаются в улучшении жилищных условий, но у 82% финансовых возможностей для этого нет. Зато они есть у депутатов, которые вошли в комиссию по борьбе с протестами.

К примеру, у супруги ставшего председателем комиссии Василия Пискарева в собственности есть две квартиры. Задекларировал депутат и пользование жильем в 94,2 кв. м. По информации «Собеседника», речь идет о квартире в элитном ЖК Green House, а ее владельцем является Пискарева Александра Васильевна – вероятно, 29-летняя дочь парламентария. Причем получила она недвижимость по договору передачи от Управделами президента (документы есть в редакции). То есть государство просто подарило дочери депутата 45 миллионов рублей – во столько оценивается только одна эта квартира.

Василий Пискарев (на фото) возглавил комиссию,

задача которой – искать «иностранный след»

Согласно выписке из ЕГРН, бесплатно получили – уже от мэрии Москвы – квартиру рядом с метро «Проспект Мира» и ближайшие родственники еще одного члена комиссии – Ирины Белых. Это произошло в 2013 году, на тот момент Белых занимала пост секретаря столичного отделения партии «Единая Россия».

Из Лондона с любовью к России

Все в порядке с жильем и у члена «антииностранной» комиссии Алексея Чепы. Проект «Сканер» сообщал, что депутат совершал сделки по купле-продаже 14 квартир в элитном комплексе «Остоженка Парк Палас» в московском квартале «Золотой мили». Примерная стоимость такой недвижимости – 2,7 млрд рублей.

Алексей Чепа борется с Западом, но не прочь иметь там недвижимость

32-летняя дочь Чепы Анастасия, как выяснил «Собеседник», раньше владела сразу двумя квартирами в ЖК «Золотые ключи» на Минской улице. В этом же доме есть квартира (правда, только одна) и у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Однако четыре года назад Анастасия свою недвижимость в «Золотых ключах» продала. Что же заставило ее отказаться от соседства со вторым человеком в стране? Просто дочь депутата – борца с Западом выбрала Англию. На ее имя (совпадает и дата рождения) в Лондоне зарегистрирована фирма Aperse Ltd, следует из записи в британском коммерческом реестре за 2014 год.

Числится бенефициаром компании Anastasia Chepa и на сегодняшний день. Она занимается продажей «роскошных предметов одежды и аксессуаров», указано на странице бренда в Facebook. В этой же западной соцсети зарегистрирован и сын депутата Даниил Чепа, аккаунт которого нашел «Собеседник». Даниил указал, что учился в лондонском колледже MPW. Это одно из самых известных учебных заведений страны, обучение в нем стоит 7361 фунт в триместр (около 1,8 млн руб. в год).

Любит бывать в Лондоне и сам Алексей Чепа, писала «Медуза». Он открывал в столице Великобритании заведение вместе с известным ресторатором Аркадием Новиковым. С ним семья парламентария связана и в России.

Супруга Чепы Ирина через ООО «Царский Двор» владеет (подтверждающая выписка есть в распоряжении «Собеседника») зданием площадью 773 кв. м в престижной деревне Жуковка. В этом здании располагается входящее в Novikov Group заведение премиум-класса «Веранда у дачи».

Становится понятной нелюбовь Чепы к противникам власти: ведь в случае «раскулачивания» элиты связанный с ним ресторан на Рублевке рискует остаться без постоянных клиентов. Впрочем, у него уже есть куда перекинуть якорь. Как ранее заметил блогер Андрей Мальгин, депутат купил за 2,5 млн $ квартиру в Майами. Затем она была переписана на племянницу Чепы. Вот вам и след, ведущий из США!

Армения с Собяниным

Вмешался в российскую внутреннюю политику и ресторан «Армения», располагающийся рядом с Пушкинской площадью. Он подал иск к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму с требованием возместить убытки из-за простоя, связанного с разгоном акции протеста в поддержку оппозиционеров.

Формально иск подан от ООО «Анкор», которое принадлежит гражданке России Марианне Субботе. Однако она, судя по всему, лишь номинальный владелец заведения. Во-первых, само помещение ресторана принадлежит уже другому юрлицу – ООО «Эстейт», которое связано с ЗАО «Универмаг Марьинский», аффилированным с Макаром Геворковичем Нагапетяном. Во-вторых, Суббота долгие годы, как выяснил «Собеседник», была подчиненной этого уроженца Армении.

Марианна не производит впечатления преуспевающей бизнесвумен. Раньше ее семья ютилась в комнате коммуналки в Марьино. После ее продажи переселилась в небольшую (35 кв. м) квартиру на улице Новохохловской. Дочь Субботы Александра в студенческом возрасте даже вынуждена была подрабатывать в «Макдоналдсе».

Нынешняя владелица «Анкора» до 2002 года работала в МГАХИ им. Сурикова, а затем устроилась в ООО «Фаулз» (его учредителем была как раз армянская семья Нагапетян) и как раз в «Универмаг Марьинский» (подконтрольный Макару Нагапетяну).

Гендиректор «Универмага» – владеющий ООО «Эстейт» Симон Асланян. Изначально же помещение ресторана «Армения» занимал концерн «Маккони», которым напрямую владеет Макар Нагапетян. Он же его по дисконтной для такого выгодного места цене выкупал из собственности мэрии Москвы.

Кто же такой Макар Нагапетян, который через подконтрольных лиц вмешался в московские выборы путем подачи иска в интересах властей? Он – многолетний (с 2003 года) глава представительства мэрии Еревана в Москве. То есть вполне себе официальное лицо другого государства. Вот вам и след, ведущий из Армении – страны, сотрудничающей с Евросоюзом и НАТО.

Справедливости ради нужно отметить, что иски к организаторам протестов подал не только ресторан «Армения». Но все обратившиеся в суд компании либо напрямую подконтрольны мэру Сергею Собянину, либо их собственники зарабатывают на госконтрактах, в том числе со структурами правительства города и МВД. У не связанных с чиновниками бизнесменов, судя по всему, претензий к оппозиции нет.

Обструкция

Депутат Андрей Альшевских сообщил о вхождении в спецкомиссию Госдумы на своей странице в Facebook. Однако друзья не оценили такой шаг парламентария, почти все комментаторы осудили Альшевских. Вот лишь некоторые из реплик:

«Андрей, вы же вроде нормальный человек. Я думал, хоть вы в Думе занимаетесь нормальными делами» (Павел Бабушкин).

«Чертовски стыдно, что вы каким-то образом представляете Екатеринбург» (Юрий Калемич).

«Плохому танцору вечно иностранное вмешательство чудится» (Дмитрий Баженов).

«Проблем других нет? Например, слияние власти и криминала, обнищание и сокращение населения. С нашей властью врагов не надо иметь, сами все загубят» (Сергей Вайсман).

«Лучше бы в Госдуме создали комиссию по оздоровлению детей, больных раком» (Дмитрий Фоминцев).

Андрей Альшевских

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №32-2019 под заголовком «Иноагенты против оппозиции».