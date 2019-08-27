Иноагенты против оппозиции: как живут члены комиссии по "западному влиянию"

В центре внимания
Дмитрий Быков // фото: Александр Шпаковский
Дмитрий Быков: Возможно, последние выборы путинского периода
Путину сменили фамилию в Росреестре для конспирации – версия Пескова
Современные ревизоры. В Счетной палате сошлись люди Кудрина и Сердюкова

Новости дня

27 августа, вторник

[10:25]В ГИБДД считают, что Путин имел право управлять мотоциклом в Крыму без шлема
[08:56]ПФР могут обязать оплачивать пенсионерам-льготникам часть проезда за рубеж
[08:46]Полиция Томска помогла вернуть гражданство мужчине, 13 лет считавшемуся умершим
[08:28]Привезенного на МКС робота "Федора" в будущем используют для высадки на Луне
[07:59]Адвокат предсказал проведение обмена заключенными с Киевом до конца недели
[07:24]Отсутствие осадков и +22 градуса пообещали москвичам 27 августа

26 августа, понедельник

[18:09]В Жуковском после аварии с A321 модернизируют орнитологическую службу
[18:08]ФСИН предложил отдать полномочия по лечению заключенных Минздраву
[17:49]Виновник смертельного ДТП с беременной женщиной приговорен к шести годам
[17:38]В Саратове заведено уголовное дело в связи со вспышкой "мышиной лихорадки"
[17:13]На северо-западе Москвы больной шизофренией напал на сотрудника супермаркета
[16:40]СПЧ попросит амнистировать фигурантов дела о "массовых беспорядках" в Москве
[16:39]Первокурсников уральского вуза предупредили об отчислении за участие в митингах
[16:38]Полеты Boeing 737 MAX собираются возобновить до конца года
[16:37]В Петербурге шесть оппозиционных кандидатов вернулись к муниципальным выборам
[16:35]В российскую сборную по футболу вызваны два новых игрока
[16:29]Дмитрий Хомуха предложил перевести отечественный футбол на рыночные рельсы
[14:49]Максим Фадеев высказался против "Дома-2", Шурыгиной и "культивирования смерти" на ТВ
[14:47]Роскачетсво порекомендовало жаловаться в Роскомнадзор на интернет-травлю
[14:47]В России хотят отрегулировать механизм предоставления временных работников
[14:43]Из-за инфарктов и аварий до 2036 года мужчин в России будет меньше, чем женщин
[14:41]Певица Слава указала на недоступность "Новой волны"
[13:27]В Приморском крае от взрыва гранаты в квартире погибли двое
[12:59]СПЧ не будет предлагать административную амнистию по случаю 75-летия Победы
[12:58]МЧС ведет поиски туристки, пропавшей в районе камчатского вулкана
[12:58]Покрас Лампас отложил реставрацию работы в Екатеринбурге из-за протеста верующих
[12:20]Хозяев опасных пород собак предлагают наказывать по УК за нападение животного
[12:19]Власти Москвы не согласовали шествие оппозиции 3 сентября
[12:18]Прокуратура требует лишить родительских прав пару, взявшую детей на митинг
[12:18]Поезд Петербург — Махачкала забросали камнями в одном из регионов Кавказа
[11:15]Росгидромет рассказал о составе радиоактивного облака от взрыва под Нёноксой
[11:13]Российский космонавт вручную перестыковал "Союз МС-13" к модулю МКС "Звезда"

25 августа, воскресенье

[16:02]В результате аварии на юго-востоке Москвы погиб режиссер Игорь Хомский
[15:47]Трамп заявил, что проводимые КНДР испытания ракет не нарушают соглашений
[15:02]Ребенка госпитализировали после падения на него образца двери в ТЦ под Москвой
[14:54]Приход Исаакиевского собора не согласовал с музеем новое расписание литургий
[14:29]Под Харьковом обрушился автомобильный мост
[14:04]В Москве проверяют обстоятельства смерти водителя легковушки в ДТП с КамАЗом
[13:57]Высказывания оскорбившей жителей Тулуна чиновницы считают монтажом
[13:33]В Якутии на свадьбах отравились 36 человек


Фото: Shutterstock
Возврат и обмен товара по закону: советы юриста
Фото: Global Look Press
Доктор на замену. Можно ли самому выбрать поликлинику или сменить врача
Фото: Shutterstock
Как выбрать правильную обувь на осень
Фото: Global Look Press
C какого возраста можно давать ребенку карманные деньги
Фото: Global Look Press
Пять маленьких лайфхаков для тех, кто бросает курить
Фото: Global Look Press
Семь советов, которые помогут повысить финансовую грамотность
Фото: Global Look Press
От спецназа до шаманов: самые ожидаемые кинопремьеры нового телесезона
Планы на выходные: куда в Москве отправиться всей семьей в августе
Фото: Global Look Press
Пять советов для борьбы с высоким уровнем холестерина
// фото: Martin Poole / moodboard / Global Look Press
Как технично собраться в отпуск налегке: пять простых лайфхаков

Иноагенты против оппозиции: как живут члены комиссии по "западному влиянию"

Политика
02:07, 27 августа 2019
«Собеседник» №32-2019

Здание Госдумы // фото: Global Look Press
Здание Госдумы // фото: Global Look Press

«Собеседник» нашел следы зарубежного вмешательства в московские выборы...

В Госдуме появилась специальная комиссия, которая занялась вопросом влияния извне на внутренние дела России. Некоторых членов этого органа «инквизиции» самих не мешало бы проверить на беспристрастность, что мы и сделали.

Всего в комиссию вошли 12 представителей от всех парламентских фракций. В едином порыве они выразили готовность доказать причастность Запада к российской политике и отыскать тех, кто «расшатывает» страну митингами. Комиссию можно уже распускать – «Собеседник» сделал за депутатов всю работу.

Жилье – даром

Расшатывают (уже без кавычек) государство и провоцируют людей к выходу на улицу в первую очередь социальная несправедливость и коррупция. Подталкивают же к «трагедии развала» страны, как доказывает исторический опыт, не только полумифические враги власти, но и она сама: когда обкладывает себя незаслуженными привилегиями и отказывается вникать в реальные настроения общества.

По данным ФОМ, более половины российских семей нуждаются в улучшении жилищных условий, но у 82% финансовых возможностей для этого нет. Зато они есть у депутатов, которые вошли в комиссию по борьбе с протестами.

К примеру, у супруги ставшего председателем комиссии Василия Пискарева в собственности есть две квартиры. Задекларировал депутат и пользование жильем в 94,2 кв. м. По информации «Собеседника», речь идет о квартире в элитном ЖК Green House, а ее владельцем является Пискарева Александра Васильевна – вероятно, 29-летняя дочь парламентария. Причем получила она недвижимость по договору передачи от Управделами президента (документы есть в редакции). То есть государство просто подарило дочери депутата 45 миллионов рублей – во столько оценивается только одна эта квартира.

Василий Пискарев (на фото) возглавил комиссию,
задача которой – искать «иностранный след»

Согласно выписке из ЕГРН, бесплатно получили – уже от мэрии Москвы – квартиру рядом с метро «Проспект Мира» и ближайшие родственники еще одного члена комиссии – Ирины Белых. Это произошло в 2013 году, на тот момент Белых занимала пост секретаря столичного отделения партии «Единая Россия».

Из Лондона с любовью к России

Все в порядке с жильем и у члена «антииностранной» комиссии Алексея Чепы. Проект «Сканер» сообщал, что депутат совершал сделки по купле-продаже 14 квартир в элитном комплексе «Остоженка Парк Палас» в московском квартале «Золотой мили». Примерная стоимость такой недвижимости – 2,7 млрд рублей.

Алексей Чепа борется с Западом, но не прочь иметь там недвижимость

32-летняя дочь Чепы Анастасия, как выяснил «Собеседник», раньше владела сразу двумя квартирами в ЖК «Золотые ключи» на Минской улице. В этом же доме есть квартира (правда, только одна) и у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Однако четыре года назад Анастасия свою недвижимость в «Золотых ключах» продала. Что же заставило ее отказаться от соседства со вторым человеком в стране? Просто дочь депутата – борца с Западом выбрала Англию. На ее имя (совпадает и дата рождения) в Лондоне зарегистрирована фирма Aperse Ltd, следует из записи в британском коммерческом реестре за 2014 год.

Числится бенефициаром компании Anastasia Chepa и на сегодняшний день. Она занимается продажей «роскошных предметов одежды и аксессуаров», указано на странице бренда в Facebook. В этой же западной соцсети зарегистрирован и сын депутата Даниил Чепа, аккаунт которого нашел «Собеседник». Даниил указал, что учился в лондонском колледже MPW. Это одно из самых известных учебных заведений страны, обучение в нем стоит 7361 фунт в триместр (около 1,8 млн руб. в год).

Любит бывать в Лондоне и сам Алексей Чепа, писала «Медуза». Он открывал в столице Великобритании заведение вместе с известным ресторатором Аркадием Новиковым. С ним семья парламентария связана и в России.

Супруга Чепы Ирина через ООО «Царский Двор» владеет (подтверждающая выписка есть в распоряжении «Собеседника») зданием площадью 773 кв. м в престижной деревне Жуковка. В этом здании располагается входящее в Novikov Group заведение премиум-класса «Веранда у дачи».

Становится понятной нелюбовь Чепы к противникам власти: ведь в случае «раскулачивания» элиты связанный с ним ресторан на Рублевке рискует остаться без постоянных клиентов. Впрочем, у него уже есть куда перекинуть якорь. Как ранее заметил блогер Андрей Мальгин, депутат купил за 2,5 млн $ квартиру в Майами. Затем она была переписана на племянницу Чепы. Вот вам и след, ведущий из США!

Армения с Собяниным

Вмешался в российскую внутреннюю политику и ресторан «Армения», располагающийся рядом с Пушкинской площадью. Он подал иск к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму с требованием возместить убытки из-за простоя, связанного с разгоном акции протеста в поддержку оппозиционеров.

Формально иск подан от ООО «Анкор», которое принадлежит гражданке России Марианне Субботе. Однако она, судя по всему, лишь номинальный владелец заведения. Во-первых, само помещение ресторана принадлежит уже другому юрлицу – ООО «Эстейт», которое связано с ЗАО «Универмаг Марьинский», аффилированным с Макаром Геворковичем Нагапетяном. Во-вторых, Суббота долгие годы, как выяснил «Собеседник», была подчиненной этого уроженца Армении.

Марианна не производит впечатления преуспевающей бизнесвумен. Раньше ее семья ютилась в комнате коммуналки в Марьино. После ее продажи переселилась в небольшую (35 кв. м) квартиру на улице Новохохловской. Дочь Субботы Александра в студенческом возрасте даже вынуждена была подрабатывать в «Макдоналдсе».

Нынешняя владелица «Анкора» до 2002 года работала в МГАХИ им. Сурикова, а затем устроилась в ООО «Фаулз» (его учредителем была как раз армянская семья Нагапетян) и как раз в «Универмаг Марьинский» (подконтрольный Макару Нагапетяну).

Гендиректор «Универмага» – владеющий ООО «Эстейт» Симон Асланян. Изначально же помещение ресторана «Армения» занимал концерн «Маккони», которым напрямую владеет Макар Нагапетян. Он же его по дисконтной для такого выгодного места цене выкупал из собственности мэрии Москвы.

Кто же такой Макар Нагапетян, который через подконтрольных лиц вмешался в московские выборы путем подачи иска в интересах властей? Он – многолетний (с 2003 года) глава представительства мэрии Еревана в Москве. То есть вполне себе официальное лицо другого государства. Вот вам и след, ведущий из Армении – страны, сотрудничающей с Евросоюзом и НАТО.

Справедливости ради нужно отметить, что иски к организаторам протестов подал не только ресторан «Армения». Но все обратившиеся в суд компании либо напрямую подконтрольны мэру Сергею Собянину, либо их собственники зарабатывают на госконтрактах, в том числе со структурами правительства города и МВД.  У не связанных с чиновниками бизнесменов, судя по всему, претензий к оппозиции нет.

Обструкция

Депутат Андрей Альшевских сообщил о вхождении в спецкомиссию Госдумы на своей странице в Facebook. Однако друзья не оценили такой шаг парламентария, почти все комментаторы осудили Альшевских. Вот лишь некоторые из реплик:

«Андрей, вы же вроде нормальный человек. Я думал, хоть вы в Думе занимаетесь нормальными делами» (Павел Бабушкин).

«Чертовски стыдно, что вы каким-то образом представляете Екатеринбург» (Юрий Калемич).

«Плохому танцору вечно иностранное вмешательство чудится» (Дмитрий Баженов).

«Проблем других нет? Например, слияние власти и криминала, обнищание и сокращение населения. С нашей властью врагов не надо иметь, сами все загубят» (Сергей Вайсман).

«Лучше бы в Госдуме создали комиссию по оздоровлению детей, больных раком» (Дмитрий Фоминцев).

Андрей Альшевских

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №32-2019 под заголовком «Иноагенты против оппозиции».

Теги: Госдума, Выборы в Мосгордуму – 2019

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Политика

Адвокат предсказал проведение обмена заключенными с Киевом до конца недели

Читать далее >

Путин и Макрон // фото: Global Look Press

Политика

Фейк недели: слова Эммануэля Макрона переиначили на сайте Кремля

Читать далее >

Украинские моряки, без сомнений, уедут домой // фото в статье: агентство «Москва»

Политика

Как договорятся об обмене заключенными Россия и Украина

Читать далее >

Политика
Фейк недели: слова Эммануэля Макрона переиначили на сайте Кремля
Адвокат предсказал проведение обмена заключенными с Киевом до конца недели
Как договорятся об обмене заключенными Россия и Украина
В Петербурге шесть оппозиционных кандидатов вернулись к муниципальным выборам
Общество
"Зачем фальсифицировать выборы, когда все уже сделано?"
В ГИБДД считают, что Путин имел право управлять мотоциклом в Крыму без шлема
Полиция Томска помогла вернуть гражданство мужчине, 13 лет считавшемуся умершим
Привезенного на МКС робота "Федора" в будущем используют для высадки на Луне
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Поскольку выборы изначально фальсифицированы, зеркалом реальной поддержки становится улица, а голосование 8 сентября смысла не имеет

Avatar

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Сократить рабочую неделю – мысль правильная, но в случае с нашим правительством она высказывается людьми, которые делают все наоборот

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Силовые ведомства обозначили свое превосходство над обществом и пребывают в уверенности, что теперь все должны жить только их интересами


Культура и ТВ
"Традиция" удерживает на плаву русскую культуру
СМИ сообщили о госпитализации Олега Меньшикова после употребления спиртного
Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом
Росгвардию пиарить можно, котиков – нет?
Шоу-бизнес
Закулисье "Новой волны – 2019" в Сочи: репортаж
Максим Фадеев высказался против "Дома-2", Шурыгиной и "культивирования смерти" на ТВ
Певица Слава указала на недоступность "Новой волны"
Дима Билан может отправиться на поиски жены в Африку

Здоровье
Рак будут лечить за счет удаления защитных стенок опухолей
ФСИН предложил отдать полномочия по лечению заключенных Минздраву
Из-за инфарктов и аварий до 2036 года мужчин в России будет меньше, чем женщин
Новый анализ крови "засечет" невидимые травмы мозга и сотрясения
Туризм
Путешествия Александра Цекало и Дарины Эрвин
ПФР могут обязать оплачивать пенсионерам-льготникам часть проезда за рубеж
Британские власти планируют отменить ограничения на провоз жидкостей в самолетах
На Черноморском побережье появились комары-переносчики тропических лихорадок
Авто
Фестивали ретро-авто и "велоледи" в Сокольниках: фоторепортаж
Минтранс предлагает усилить контроль за транспортом на природном газе
В ЦОДД считают возможным снижение порога превышения скорости на дорогах Москвы
Вместо трассы Москва – Казань предлагают построить дорогу до Владимира
Недвижимость
Человек, который дарит людям мечту
Эксперты считают, что ипотечный долг россиян в 7 трлн не повлияет на ВВП
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве впервые превысила 35 тысяч
Дачникам продлили амнистию
Читайте также
Свежий номер

У Владимира Путина теперь другая фамилия. По крайней мере, в Росреестре // фото: Global Look Press
Владимир Путин стал Игорем Петровичем Сергеевым-Градским – по данным Росреестра
Окрестности аэропорта превратили в помойку // фото: Дмитрий Соколов
Кто свил на подмосковной свалке гнезда для чаек – истребителей аэробусов
Фото в статье: Global Look Press
Современные ревизоры. В Счетной палате сошлись люди Кудрина и Сердюкова
Фото: Global Look Press
ОМОН тоже протестует. Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
«Ушли и оставили кучу проблем» // фото: Global Look Press
Амина отравили советские агенты – и спасли советские врачи
Любовь Соболь // стоп-кадр: BBC News - Русская служба / YouTube
Любовь Соболь:
Отступить сейчас – значит проиграть навсегда
9 января 2018 года Титиева задержали за «хранение наркотиков»
Оюб Титиев:
Пока будет Путин – будет Кадыров
Константин Кулясов // фото: Андрей Струнин
Константин Кулясов:
Ощущение, что враг идет на Москву войной
Ирина Антонова // фото: Андрей Струнин
Ирина Антонова:
Моя цель – возродить музей, который разгромил Сталин
Елизавета Олескина
Елизавета Олескина:
Старики имеют право на полноценную жизнь


Путин и Макрон // фото: Global Look Press
Фейк недели: слова Эммануэля Макрона переиначили на сайте Кремля
Виктор Цой // фото в статье: архив автора
Кто спекулирует на имени Цоя?
Александр Масляков – старший // Фото: Максим Бурлак / Global Look Press
Испуганные Масляковы решили откупиться от суда по КВН
Лайма Вайкуле; Игорь Крутой // фото: Global Look Press
Крутой и Вайкуле: а вы вдвоем, но не со мною
Татьяна Лебедева // фото: Совет Федерации РФ / via Global Look Press
Татьяна Лебедева: Может, от нас только и ждут, чтобы мы развернулись и ушли

Саша Спилберг
Дети хайпа. Спилберг по-нашему
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали в Сети жители глубинки в августе
Отчаянная градохозяйка. Как руководит Усть-Илимском 28-летняя Анна Щекина
Фото в статье: Анна Нова (Златоуст)
Пенсионерка из Златоуста заменила собой дворников, маляров и соцработников
Фото: архив редакции
Как Лев Дуров завоевал сердце жены благодаря рыболовному поплавку
^