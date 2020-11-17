Сенаторы предлагают помечать на выборах "кандидатов-иноагентов"

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов предложил внести в закон о выборах понятия «кандидат, выполняющий функции иностранного агента», а также «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента». Эта инициатива исходит от всей временной комиссии по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ.

По словам Климова, возглавляющего комиссию, это позволит создать у избирателей более полную картину о кандидатах, которые участвуют в выборах, передает ТАСС.

Предложение намерены «незамедлительно» внести в Госдуму вместе с другими законопроектами сенаторов.

Предположительно, под это ограничение должны попасть все кандидаты, связанные с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, который признали иностранным агентом.

«То есть они всех кандидатов "Умного голосования" объявят иностранными агентами. Ну избирателям будет проще найти нормальных, значит», — прокомментировал инициативу в своем Twitter сам Навальный.