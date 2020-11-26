Более 20 НКО выступили против новых законов, ограничивающих их работу

Омбудсмен Татьяна Москалькова и комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович получат коллективное обращение от более чем 20 НКО, которые недовольны новыми законодательными инициативами против организаций, признанных «иноагентами».

«Демократическая дискуссия в России по общественно значимым вопросам, давно уже маргинализованная, будет сведена к минимуму. Будет создана юридическая база для запрета любых инициатив, критикующих проводимую государством политику или даже отклоняющихся от нее», — пересказывает суть обращения комитет «Гражданское содействие».

Ряд ограничений для НКО с иностранным финансированием внесут в три федеральных законопроекта. Организациям придется согласовывать с властями все свои программы и мероприятия, статус «иноагентов» смогут применять к физлицам и незарегистрированным общественным объединениям.

Сами «иноагенты» обязаны будут сопровождать любой материал сообщением о своем статусе. То же самое обязаны будут делать СМИ, рассказывая об этих организациях и людях.

Руководитель международной группы «Агора» в интервью YouTube-каналу Школы гражданского просвещения отмечал, что уже действующие ограничительные нормы для НКО опасны и уничтожают третий сектор.

«Сегодня стоимость владения так называемой некоммерческой организацией в России запредельная, то есть, грубо говоря, нельзя сегодня регистрировать некоммерческую организацию, потому что риски, давление, проверки, административный прессинг, штраф, возможные угрозы уголовного преследования настолько высоки, чем бы вы не занимались, какие бы у вас источники финансирования не были. Просто потому, что контролирующим органам нужно отчитываться о выявленных нарушениях», — объясняет Чиков.