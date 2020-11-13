НКО могут освободить от штрафов при первичном нарушении

На пленарном заседании Государственной думы планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о щадящем отношении к некоммерческим организациям.

Суть законопроекта заключается в том, что НКО смогут заменить реальный штраф за правонарушение на предупреждение. Это будет действовать в случаях, когда нарушение допущено впервые.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко отмечала, что сейчас для НКО за одно и то же нарушение предусмотрен более крупный штраф, чем для ИП.

«За один и тот же проступок, большинство нарушений ИП получают сначала предупреждение, а потом уже штрафы. В то время как НКО сразу штрафуют 10-20 тысяч рублей», — приводит слова Костенко «Парламентская газета».