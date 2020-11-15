В ОП РФ просят ужесточить контроль за НКО-"иноагентами"

В Общественной палате члены рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации просит Минюст усилить контроль за финансированием некоммерческих организаций, которые признаны в России «выполняющими функции иностранного агента». ОБ этом пишет портал РАПСИ.

Руководитель рабочей группы Александр Малькевич уверен, что поправки в закону об НКО актуальны в связи с активностью различных общественных организаций и физлиц, которые предположительно имеют иностранное финансирование.

По мнению ОП РФ, в законе есть лакуны, которые позволяют общественным объединениям работать без государственной регистрации и использование сетевых форматов работы.

Ранее «Команда 29» рассказывала о правительственном законопроекте, который подразумевает, что НКО-«иноагенты» будут обязаны оповещать госорганы о содержательной части своих программ. Иначе все организованные события будут признаны незаконными.