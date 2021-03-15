РАН попросила Путина не подписывать закон о просветительской деятельности

Закон о просветительской деятельности, который позволяет властям запрещать не входящие в образовательную программу лекции и семинары, а также регламентирует международное сотрудничество высших учебных заведений, не должен быть принят, считает Российская академия наук (РАН).

Сенатор Владимир Лукин сообщил, что РАН направила письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой не утверждать эту инициативу, если она пройдет согласование в третьем чтении в Госдуме и в Совете Федерации. «Суть состоит в том, что они [РАН] написали письмо президенту с просьбой не подписывать его [закон]. Позиция академии не изменилась — они против этого закона», — приводит его слова «Интерфакс».

Такую позицию сенатор выразил во время заседании комитета Совфеда по международным делам. Он также раскритиковал инициативу, заявив, что «правовая определенность невозможна в этом законе — что вы будете считать отвратительным и плохим и что — хорошим».

Отмечается, что авторы законопроекта считают, что его критики просто не удосужились изучить его должным образом.

Первый зампред комитета Владимир Джабаров в ответ на критику РАН выразил уважение, но добавил, что «академия наук — это еще не весь народ».

Комитет проголосовал за принятие документа, объясняя это заботой о молодежи и «войной», которая ведется «против нашей страны и нашего народа».

Против законопроекта активно выступают общественные организации, а также оппозиционные политики. Документ был раскритикован просветителями и адвокатами. Против его принятия высказался даже глава Счетной палаты Алексей Кудрин.