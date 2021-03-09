Госдума во втором чтении приняла запрет на несогласованное с властями просвещение

Депутаты Государственной думы во втором чтении проголосовали за принятие законопроекта о просветительской деятельности, который фактически запрещает любое образование, если оно не одобрено госорганами. Это не будет относиться к школьной программе и обучению в высших учебных заведениях, однако затронет любые лекции и семинары общественных организаций и много другое.

По мнению авторов, сейчас просветительская деятельность «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде» «широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой» РФ политики «пересмотр истории, подрыв конституционного строя».

Депутаты Пискарев, Климов, Поклонская и другие внесшие инициативу в Госдуму полагают, что образовательные программы, которые не согласованы с правительством, искажают историю и занимаются разжиганием различного вида розней, что они и хотят предотвратить. Сама по себе эта мотивация является избыточной, так как дублирует уже существующую статью 282 УК РФ о разжигании розни.

Против законопроекта активно выступают многие общественные организации и оппозиционные политики. Документ был раскритикован рядом ученых, просветителей и адвокатов. Против его принятия высказался даже Алексей Кудрин, который не только является главой Счетной палаты РФ, но и много лет работает в сфере высшего образования: «Я как раз за то, что не должно быть ограничений. Это очень опасная вещь (...) Самое опасное сейчас — создавать эти барьеры, на что претендует закон так называемый о просвещении», — предостерег он депутатов Госдумы.