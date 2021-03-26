Юлию Галямину лишили мандата в Совете депутатов Тимирязевского района

Совет депутатов Тимирязевского района принял решение исключить из своего состава Юлию Галямину. Об этом рассказали депутаты Геннадий Трунтаев и Сергей Вдовин.

За исключение проголосовали 8 депутатов («Единая Россия»), против 5 (Вдовин, Довгаль, Куксина, Трунтаев, Белавский) и 1 депутат воздержался (Михайлова).

Напомним, что несколько месяцев назад Юдию осудили на 2 года условно по ст. 212.1, которая, соаглсно законодательству 2020 года, несовместима с депутатством и с участием в выборах.

Во время заседания все пространство перед районной управой перекрыла полиция. Сотрудники с мегафоном просили собравшихся разойтись. В общем, все, как на настоящем большом митинге.

– Мы обращались к Хованской (депутат Госдумы от округа. Выиграла выборы по одномандатному округу благодаря «одномандатному сговору» с ЕР) с требованием отменить закон 212.1, – рассказала Юлия. – Сейчас у нас будут выборы в Госдуму и появятся кандидаты. Мы должны потребовать от них, чтобы этот закон отменили.

У меня для вас есть сюрприз. Сегодня я подала два иска – оспариваю письмо прокуратуры с предупреждением о том, что я осуждена, и назначаю сегодняшнее заседание из-за ряда нарушений нелегитимным, так как идет его оспаривание в суде. Я попрошу исключить из повестки этот вопрос.

Юлия добавила, что ей «некогда исключаться из депутатов», так как она занимается решением ряда проблем района.

– Детская поликлиника у нас в районе была открыта только благодаря ей, – рассказала одна из избирательниц Галяминой.

По словам Юлии, ее отстранили от преподавания в государственных вузах, но она занимается рядом частных проектов. Например, проектом «Мягкая сила» – о женщинах в политике, и «Школой районной антикоррупции».

Ряд муниципальных депутатов написали письма в поддержку Юлии.

– На мое место придут новые люди. Я на них надеюсь и никуда не уйду, — сказала Юлия прежде, чем пройти на заседание. Но буквально в следующую минуту отказалась от участия в заседании из-за недопуска нескольких избирателей. – Если не пустят, это будет самое позорное заседание по лишению мандата человека!

Также Юлия рассказала, что совет депутатов района ни разу не обращался к Собянину. По ее мнению, из-за страха, хотя поводов для обращения к мэру было много.

В итоге Юлия потребовала пустить на заседание 5 человек. Реакции на ее просьбу не последовало. Полиция продолжала требовать «освободить тротуар» для прохода несуществующих пешеходов. Юлия осталась с избирателями.

За час до заседания Юлия опубликовала в ФБ отчет о своей депутатской работе: «1507 человек, наших соседей, проголосовали за меня 4 года назад. Благодаря этим людям я заняла первое место и стала муниципальным депутатом, чтобы помогать им реализовывать свое право на местное самоуправление, – заявила Юлия Галямина. – Все эти годы, несмотря на крайне ограниченные полномочия, я старалась сделать жизнь в нашем любимом районе лучше. Я разбиралась, как работать и что возможно сделать на уровне местного самоуправления, читала законы и подзаконные акты, с каждым месяцем я чувствовала, что работаю все эффективнее.

За эти годы, благодаря вам, я убедилась в том, что местное самоуправление — это фундамент здорового гражданского общества. Местные депутаты — это депутаты на земле, депутаты с человеческими лицами, депутаты, которых возможно увидеть и потрогать. И именно на этом уровне, у народных депутатов должно быть больше ответственности, больше полномочий, больше инструментов.

В 2022 году в Москве пройдут следующие муниципальные выборы. И хотя я сама баллотироваться не смогу, я сделаю все, чтобы независимая команда наших соседей заняла большинство мест в нашем совете и советах других районов. Но, как вы понимаете, без вас никуда. Так что не опускайте руки, только вперёд! Нас ждут большие дела».