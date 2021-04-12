Подавляющее большинство россиян не слышали про закон о просветительской деятельности

Исследование «Левада-центра»* показало, что россияне в своем большинстве вообще ничего не слышали о принятом законе о просветительской деятельности. Лишь 6% хорошо осведомлены о его содержании, меньше всего о нем известно телезрителям. При этом авторы опроса пишут, что в обществе ещё не сформировалось отношения к документу.

71% респондентов говорят, что вообще ничего не слышали про этот закон, 23% отвечают, что слышали кое-что, но весьма поверхностно. Среди читателей Telegram-каналов хорошо осведомленных о новом законе почти втрое выше, чем в среднем (20% против 6%) и ещё 26% что-то слышали. В соцсетях показатели ниже: 13% и 23% соответственно, в интернет СМИ — 9% и 28%.

Среди телезрителей число людей, которые хорошо понимают, что это за закон едва превышает статистическую погрешность. Что-то слышали о нем 23% из телеаудитории.

Несмотря на то, что мало кто осведомлен об этом законе, 36% уверены, то он направлен на усиление цензуры и подавление инакомыслия, а 30% полагают, что он нужен для борьбы с антироссийской пропагандой. Лишь 34% от общего числа опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

При этом, среди людей, которые хорошо знают содержание закона, 65% говорят, что он нужен для усиления цензуры и лишь 25% считают, что для борьбы с пропагандой Запада.

Закон о просветительской деятельности был принят Госдумой в третьем чтении, одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Российская академия наук, а также многие просветители, общественные деятели, правозащитники и политики выступали с резкой критикой в адрес инициативы. Она фактически дает право федеральному правительству регулировать, кому можно, а кому нельзя заниматься просветительской деятельность, но почти никак не регламентирует этот процесс, оставляя это на усмотрение профильных министерств. Также закон предполагает регламентацию общения российских ученых с зарубежными коллегами.

*«Левада-центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».