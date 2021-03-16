Законопроект о просветительской деятельности принят Госдумой в третьем чтении

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, касающийся ограничения просветительской деятельности. Также речь в документе идет о контроле за международным сотрудничеством образовательных организаций.

Напомним, инициатива фактически запрещает любое образование, не одобренное государственными органами. Она не будет распространяться на школьную программу и вузы, однако затронет множество лекций и семинаров различных общественных организаций.

По мнению авторов законопроекта, в настоящий момент просветительская деятельность «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде» разного рода пропагандистских мероприятий, в том числе «поддерживаемых из-за рубежа и направленных» на дискредитацию проводимой Россией политики.

Против инициативы выступила РАН, которая обратилась к президенту с просьбой не подписывать документ.

Закон должен вступить в силу 1 июня этого года. Подписанные до его вступления в силу договоры должны быть согласованы образовательными организациями с министерствами до 1 сентября 2022-го.

Петицию на Сhange.org против принятия законопроекта на момент публикации новости подписали более 237 тысяч человек.