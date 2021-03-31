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Совфед почти единогласно одобрил закон о контроле просветительской деятельности

Общество
18:09, 31 марта 2021

Совфед почти единогласно одобрил закон о контроле просветительской деятельности
Global Look Press
Global Look Press

Члены Совета Федерации поддержали законопроект о регулировании просветительской деятельности в России.

Сообщается, что за проголосовали 145 человек. Один сенатор выступил против, еще один воздержался, передает ТАСС.

Председатель Софеда Валентина Матвиенко поручила комитетам по образованию и по конституционному законодательству обсудить подготовку соответствующих нормативных актов с представителями РАН и музейного сообщества, которые критиковали инициативу.

Матвиенко отметила, что ряд пунктов законопроекта вызвывают беспокойство, поскольку «их можно трактовать по-разному и очень расширительно». «Соль в том, каким образом нормативные акты расставят все акценты», – добавила она.

Напомним, 16 марта Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, предполагающий фактический контроль за просветительской деятельностью в России. По мнению авторов инициативы, «антироссийские силы» в настоящий момент имеют возможность «пропагандистские мероприятия» под видом просветительской деятельности. Против законопроекта выступила, в частности, РАН, которая обратилась к Путину с просьбой не подписывать документ. Отрицательный отзыв на инициативу также дала Счетная палата.

Рубрика: Общество

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